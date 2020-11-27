阿茲海默症患者福音 中研院揪出疾病惡化的蛋白質幫兇

阿茲海默症好發於 65 歲以上年長者，常造成患者及親友生活的嚴重負擔。中研院團隊近期首度發現並證實，促使阿茲海默症更加惡化的關鍵機制為大腦中的蛋白質「TDP-43」，未來可望透過這個蛋白質，為神經退化疾病尋找診斷及治療的新方法。

中研院基因體研究中心副研究員陳韻如指出，全球約 5000 萬名失智症患者中，6、7 成都是患阿茲海默症，病患的記憶力、語言、空間感等認知功能會逐漸退化而影響生活。然而，目前對阿茲海默症的科學認識，尚未研發出有效的治療藥物。

腦神經相關疾病多起因於大腦囤積不良的蛋白質。近年有新研究發現，約有 30% 到 57% 阿茲海默症患者，腦內有另一種蛋白質囤積「TDP-43」，而這些患者通常會有更嚴重的記憶喪失及海馬迴萎縮。

針對可疑的蛋白質 TDP-43，陳韻如團隊透過多種生物化學及生物物理實驗證實，TDP-43 會與 Aβ 結合，誘發 Aβ 寡聚體的形成，雖然這種寡聚體可延緩 Aβ的纖維化，但其對神經系統的傷害比纖維化更大。由此可知，讓阿茲海默症加速惡化的，已非 Aβ 纖維化，而是纖維化過程中的中間產物 Aβ 寡聚體，蛋白質 TDP-43，就在其中扮演著催化、共犯的角色。

陳韻如表示，從小鼠實驗中可得知，TDP-43 會使阿茲海默症惡化約 2 倍，而研究團隊的目標是找出 TDP-43 與 Aβ 之間的交互作用，建立二者的調節機制，如果可以修正 Aβ 錯誤折疊及堆積的路徑，那毒害細胞中間產物就不會越積越多，也就有助於阿茲海默症的診斷及治療。

中研院強調，目前研究團隊已透過核磁共振等方式掌握 TDP-43 和 Aβ 的互動區域，未來將持續研究，尋找可望突破 TDP-43、解決阿茲海默症、漸凍症及相關腦神經退化疾病的機會。此研究成果已於 11 月 23 日發表於《自然通訊》(Nature Communications)。