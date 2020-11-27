【富蘭克林】科技上游展望佳，為台股增添火力

受到科技業展望佳帶動，台股本週五加權指數收紅 21.43 點或 0.15%，收 13,867.09 點，成交量 2,384.24 億 (台幣)。(資料來源：證交所，11/27)。富蘭克林華美投信認為，目前預估明年經濟展望樂觀良好，加上科技上游訂單滿載，可望為台股 2021 年表現持續增添火力。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，以目前科技上游半導體產業訂單觀察，台股明年展望樂觀，有機會持續創新高，12 月先挑戰一萬四關卡，加上經濟表現良好，國際資金回流台灣，新科技趨勢如 5G 及電動車趨勢起飛，推升上游晶片與零件組裝需求訂單爆量，明年預估科技產業仍是越上游的產業表現越好。

觀察國際市場，周書玄也分析，由於國際疫情仍嚴峻，儘管歐美中陸續傳出疫苗研發成功的好消息，但由於持續防疫與封城，連帶影響消費市場，但明年上半年可以陸續觀察疫苗上市後，過去受影響的實體消費、零售通路、旅遊、觀光產業等有機會自谷底翻揚，落後補漲。

投資策略上，周書玄認為，台股的走勢仍以科技電子權值股為重，比重達六成以上。投資操作上也看好高速運算、人工智慧、半導體、車用電子等，此外，國外若逐漸解封後，油價不再走低，又可恢復外出與旅遊後，塑化類股補漲，加上因加州大火使電源供應不穩，造成家電與冰箱電路不穩報銷，美國新增採購家電、冰箱等訂單加持，使用 ABF 特殊外殼製作這類需求訂單增加，冰箱、電視、顯示器等家電等相關產業，2021 年投資展望也不看淡。

總結以上，富蘭克林華美投信認為，台股 2021 年表現因具有上游電子權值股支撐，預估展望樂觀向上，加上台灣經濟基本面復甦良好，全球低利環境、資金行情做多新興股票意願增加，可望推升台股表現，故建議台股投資人不妨分散布局，以電子股為主、傳產與金融股為輔，提醒留意漲多風險，並慎選低基期且具業績成長之標的投資，或利用定期定額方式，以台股基金做中長期投資。

《本文不代表對任一個股的買賣建議》

本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本文提及之個股僅為舉例用，非為個股之推介，亦非本基金當然持股。本文提及之指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。富蘭克林華美投信獨立經營管理。