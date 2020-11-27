【日盛投顧】指數連二日上攻

◆盤勢分析

1. 台股目前在 5 日線 (13,827 點)、10 日線(13,749 點)、月線(13,377 點) 之上，早盤平盤之下震盪，午盤過後翻紅，最終以上漲 21.43 點，漲幅 0.15%，收在 13,867.09 點，成交金額為 2,396.49 億元。三大法人合計賣超 15.12 億元，外資賣超 32.18 億元、投信買超 5.94 億元、自營商買超 11.12 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量縮，處於背離走勢，後勢仍需量價得宜。

(2)、均線：支撐為 10 日線 (約 13,749 點) 附近，壓力為 14,000-14,100 點附近。

(3)、技術指標：KD 向下，K 值高於 80 處於超買區，短線高檔震盪。

3. 櫃買指數漲幅 0.75%，收在 175.24 點，仍守在 5 日線之上。支撐為約 170 點附近，壓力為 177.3 點附近，KD 向上，有望沿 5 日線走強。

4. 觀盤重點：指數在 5 日線附近震盪，惟前高 13,950 點附近大量賣壓需突破，方能轉強，11/30 MSCI 調整，留意當日尾盤價量變化，建議持股比重五成附近，而波段支撐端看月線，月線不破仍是波段偏多。台股選股方向為半導體、被動元件、金融、車用、內需等族群。

電器電纜、光學元件、LED、營造走勢強勁

1. 電器電纜：市場預期需求增加，拉升銅價上揚，激勵族群擁短線題材，相關個股如 1616 億泰、1609 大亞、1608 華榮、1605 華新等股價走強。

2. 光學元件：華為切割榮耀，可望重啟生產，加上 3406 玉晶光今 (27) 日將舉行法說，法說前股價拉抬，激勵二線光學股 3019 亞光、4976 佳凌、6209 今國光、3059 華晶科等股價揚升。

3.LED：MiniLED 在手機品牌大廠紛紛推出相關的背光顯示器後，逐漸轉為市場焦點，相關個股如 6261 久元、6706 惠特、2448 晶電、3698 隆達等可望受惠。

4. 營造：台商回流政策加持，以及部分廠商完工建案入帳，相關個股如 2511 太子、5531 鄉林、6177 達麗、2505 國揚等股價表現亮眼。