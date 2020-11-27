【群益投顧】指數高檔震盪守穩3MA族群輪動籌碼換手有利台股延續多方波段行情

一、盤勢分析

美股前 1 個交易日適逢感恩節休市一天。由於德國新冠肺炎染疫數激增，德國總理梅克爾表示恐將防疫限制令延長實施至 12/20，甚至延至明年 1 月。另牛津大學與英國藥廠阿斯特捷利康共同研發的新冠疫苗功效遭質疑，阿斯特捷利康執行長擬實施另一項全球試驗來評估疫苗對新冠病毒的成效，屆時新的試驗雖不會延誤歐盟和英國相關單位的批准，但取得美國 FDA 核准時程估將延後。雙重利空影響週四德、法、英股市同步修正收黑。

台股今 (27) 小幅開低 12.45 點，盤中溫和放量由黑翻紅，終場加權指數上漲 21.43 點，成交量 2384.25 億元。盤面上以 IC 設計、半導體材料設備、PCB、蘋概零組件、車用電子、散熱、記憶體、MiniLED、太陽能等類股走勢相對強勁。

二、盤勢預估

台股昨天重新站回 3MA 之上，惟價漲量縮，日線裸 K 棒位階高點逐日下移，顯示漲多強勢股獲利了結賣壓沉重，低檔承接買盤謹慎，後續大盤攻堅若能持續維繫量能，台股才有望重啟沿 3 日均線漲升的走勢。短線指數在多頭排列架構下，高檔經籌碼換手並修正乖離，隨各族群輪動的多方波段行情反而有利於盤勢呈現高姿態的整理格局。

投資策略因近期盤勢中，買盤多聚焦在中小型低價股與轉機股，篩選標的優先以供需面趨緊並擁有漲價題材族群，主流股維持強者恆強具備軋空力道，籌碼面相對穩定，建議採短期均線轉折向上與量能溫和放大時順勢操作。

散熱族群中，由於美國冬季疫情延燒，亞洲多國加劇惡化，遠距辦公與宅經濟商機延續，NB、伺服器、VGA 需求不減，加上美國大廠發展資料中心，所須風扇、VC(均熱片)成長態勢不變，有望激勵散熱台廠的營運展望。聚焦個股包含沾蘋果光的奇鋐 (3017)、泰碩(3338)、曜越(3540)、雙鴻(3324)、超眾(6230) 以及顯示卡散熱風扇的動力 - KY(6591)等。

在特斯拉 (TSLA-US) 納入標普 500 指數後，短線股價勁揚走高，推升概念股和大 (1536)、貿聯 - KY(3665) 股價同步攀升。

借殼上市且目前為全美最大電動車充電業者 ChargePoint(SBE-US)與充電樁廠商 BLNK(BLNK-US)今年以來均有雙位數的倍數漲幅，台廠包含倉佑 (1568)、加百裕(3323)、西勝(3625)、富鼎(8261)、長園科(8038)、胡連(6279)、同致(3552)、聚和(6509)、立凱 - KY(5227)、統振(6170) 等電動車概念股的漲勢凌厲。

個股焦點中，台達電 (2308)10 月累積營收年增 3.21%，前 3 季車電產品業績成長 50% 以上，受惠於 EV 電動車產業的成長態勢與電動樁普及化，滲透率突破 2%，2030 年滲透率將成長至 11～12%。加上目前 IT 電源零組件訂單穩健，持續挹注獲利表現，提振股價呈現盤堅格局。

三、強勢股

電子：

凌通 (4952)、久元 (6261)、笙泉 (3122)、西勝 (3625)、瑞儀 (6176)。

非電：

日勝生 (2547)、倉佑 (1568)、王品 (2727)、鄉林 (5531)、第一銅 (2009)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據