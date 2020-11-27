〈金融博覽會〉中信金推多項創新金融服務 用iPhone就能互動

2020 台北金融博覽會今 (27) 日於世貿一館登場，中信金 (2891-TW) 率先推出 Apple Business Chat 創新金融服務，只要用 iPhone 手機就可以展開互動金融服務，包括分行領取號碼牌、叫號提醒，透過手機就可以完成，還能以手機無卡提款。此外，中國信託銀行「新一代 ATM」透過 ATM 綁定 LINE 官方帳號，在 ATM 完成提款轉帳交易會即時以 LINE 通知。

中信銀行總經理陳佳文表示， Apple 產品已成為客戶管理日常生活中不可缺少的一環，透過 Apple Business Chat 的應用，將有助中信銀打造無所不在、無時不在的金融服務。

中信銀行個人金融副執行長楊淑惠也表示，使用 Apple Business Chat 可透過 Apple 裝置與客戶直接互動，對於該行的 Home Bank APP 服務融入更多運用場景，並為客戶提供額外服務價值；例如，客戶透過 Apple 裝置上的 Meaasges 應用程式，即可展開互動金融服務，包括分行領取號碼牌、叫號提醒，透過手機就可以完成，還能以手機無卡提款、將酷碰券存入 iPhone Wallet 中，預計明年第一季就會陸續上路。

此外，中國信託身為全台 ATM 龍頭，中信銀行 ATM 已達 6400 台，遠遠高於亞軍國泰世華銀行的 4600 台，目前全行每兩台 ATM 就有一台搭配指靜脈 ATM。

今天中國信託更在展場推出「新一代 ATM」，配置直立式 19 寸觸碰螢幕，以貼近手機介面的方式，讓使用者操作 ATM 時就像操作手機一般的滑動點選，還可在交易中即時查詢餘額，透過 ATM 綁定 LINE 官方帳號，在 ATM 完成提款轉帳交易會即時以 LINE 通知，而現行許多 ATM 交易會贈送的優惠券則會直接存進 LINE，還可即時查詢 ATM 交易後所累積的 ATM 點數和到期日，全面提升民眾在 ATM 交易的便利性。