興櫃股年底上市熱 櫃買：價量波動較大留意風險

近期多檔興櫃股票即將於年底前上市 (櫃) 掛牌，櫃買中心今 (27) 日表示，興櫃股票於競價拍賣開始日起，至興櫃最終日止，價量波動可能較大，請投資人交易前應詳加瞭解公司財務業務情形，理性審慎投資。

櫃買中心指出，興櫃股票採投資人與推薦證券商議價方式交易，收市時揭露當日最高、最低及加權平均成交價供投資大眾參考。興櫃股票最低成交單位為 1 股，不同於上櫃股票交易以千股為交易單位。

此外，受限於推薦證券商報價數量，興櫃股票交易時間內最高價的成交數量可能不大，甚至低於 1 仟股，當日最高價與加權平均成交價差異可能甚大，或最高價可能促成當日暫停交易，因此，櫃買中心呼籲投資人，勿因最高價而有不理性的追價行為。

詠業 (6792-TE)、富世達 (6805-TE) 已在上周陸續登錄興櫃，美萌 (7555-TE)、來頡 (6799-TE) 同步在今天掛牌，備受矚目的世紀鋼 (9958-TW) 旗下世紀風電，預計於 11 月 30 日登錄興櫃，此外，力積電也在今天向櫃買中心申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業，主要產品是包裝元件、晶圓及其他等，同樣備受關注。