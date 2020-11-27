國泰金蔡宏圖贈與三子各1萬張股票 大王子蔡宗翰接班呼聲最高

國泰金 (2882-TW) 董事長蔡宏圖育有三子，昨 (26) 日申報轉讓 3 萬張國泰金股票，贈與三個兒子蔡宗翰、蔡宗憲、蔡宗成，每人各 1 萬張，引發外界臆測國泰金交棒計畫啟動，金融界人士透露，以對國泰金的了解，以及目前 3 個兒子在國泰的歷練，長子蔡宗翰接班的呼聲最高。

蔡宏圖昨日申報轉讓 3 萬張國泰金股票，贈與三個兒子蔡宗翰、蔡宗憲、蔡宗成，每人各 1 萬張，申讓後蔡宏圖持股降為 4.5 萬張，若以國泰金昨日收盤價 41.5 元計算，這批申讓的股票市值高達 12.5 億元，蔡宏圖個人對國泰金總持股也從 7.5 萬張降至 4.5 萬張。

由於如此大金額的持股轉讓予三子，接班議題再度浮上檯面，蔡宏圖近年讓長子蔡宗翰與次子蔡宗憲進公司磨練，蔡宗翰緊隨老爸的路，同樣在美國取得法學博士，在 2005 年回國後，29 歲進入國壽董事會，先後在建設、壽險、銀行部門歷練，並進入國泰金權力核心決策委員會下的財務投資及風險控管兩個委員會，且一路從國壽協理升至國泰世華銀行副董事長，是國泰蔡家第三代中唯一有完整歷練者。

次子蔡宗憲則於 2013 年從擔任國泰建設董事開始學習，目前為國泰金控資深副總經理，並兼任銀行的董事。至於小兒子蔡宗成從哈佛大學經濟系畢業後，取得美國南加州大學資訊工程學系博士，目前任職於美國顧問公司，未進入國泰集團。

而蔡宗翰 2016 年 6 月升任國泰世華銀行副董事長，主導銀行消金及集團金融科技發展，除爭奪信用卡的市占率之外，更積極推動國泰世華銀行轉型，對數位化、行動支付、Fintech 著墨甚深。

不僅如此，專長創投與不動產投資的蔡宗翰，與曾在國泰建設學習的弟弟蔡宗憲合作無間，一起主導國壽桃園高鐵航空城 BOT 計畫，從金融跨足商辦、建設、飯店、物流，今年 8 月初，位在高鐵桃園站附近，包括 X Park 水族館、新光影城、國泰商旅和逸飯店同時開幕。

蔡宗翰、蔡宗憲陸續繳出許多亮麗成績單，但蔡宗翰因為歷練更為完整，被外界視為國泰繼承者的第一人選。

不過，蔡宏圖 2016 年股東會後受訪時曾喊出，企業永續經營之道是「經營權與所有權必須分開」，而且蔡宏圖說到做到，包括國泰家族大哥蔡政達、蔡宏圖及四弟蔡鎮球三兄弟，早於 2017 年就不再兼任國泰人壽董事，國泰金還曾發布新聞稿表示，國泰金走向專業經理人制度，並且強調「霖園三代不會接任董事長」，這也讓外界更好奇，蔡宗翰會以什麼樣的方式接班。

金融界人士表示，即使不是如外界揣測啟動接班布局，趁著現在股價便宜申報贈與，也有助於少繳一點稅。