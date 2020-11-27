夏普SDP控康寧日本法人違反供應合約 向大阪地院申請假處分

鴻海 (2317-TW) 集團旗下夏普子公司堺工廠 (SDP)，26 日向大阪地院，對美國特殊玻璃公司康寧的日本法人申請假處分，SDP 指控，康寧未經同意，便將堺工廠生產的面板用玻璃銷售給疑似中國企業的其他客戶，違反雙方合約。

SDP 主張康寧二點違約，第一，SDP 液晶面板用玻璃係全數向康寧堺工廠採購，而康寧只能在產能剩餘時，向其他客戶銷售，但康寧未滿足 SDP 要求的出貨數量，便向其他面板廠銷售面板用玻璃。

除此之外，SDP 亦指控康寧生產的面板用玻璃尺寸違反合約，康寧工廠所在的土地及建物，係分別向夏普及 SDP 租用，而租賃合約中約定，康寧生產與合約約定不同尺寸的面板用玻璃時，需經雙方書面同意，但康寧未經同意即生產與合約約定不同尺寸的面板用玻璃，並供應給中國企業。

據了解，因新冠肺炎疫情、宅經濟需求，電視需求大增，導致部分液晶面板價格上漲，造成供貨吃緊，中國也因面板增產、面板用玻璃供應不足。

SDP 表示，若無法確保足夠的面板用玻璃，將影響公司液晶面板生產、對維持工廠員工僱用也可能產生影響，因此也將採取一切手段，確保液晶面板用玻璃順利供貨。