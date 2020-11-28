美感恩節線上業績銷售創新高！網購新手加入黑五下單行列

美國消費者用手機和筆電在「黑色星期五」搶購折扣商品，延續感恩節電商業績創新高的熱潮，連住在鄉村的年長消費者也加入上網搶便宜的行列。反觀購物中心人潮稀落，成了實體零售商的「悲傷星期五」。

Adobe Analytics 統計數據顯示，感恩節的電商銷售年增近 22% 至 51 億美元，刷新歷史紀錄，當中有一半是用智慧手機下單訂購的。提供路邊取貨服務的零售商，網站流量轉換率躍升 31%，顯示線上購物、線下取貨服務受消費者歡迎。

新冠疫情影響各行各業，零售業也不例外，沃爾瑪 (Walmart) 和 Target 等零售商提早到 10 月中旬與亞馬遜 Prime Day 同步展開假期大促銷，大幅延長「黑色星期五」原本僅為時一天的促銷活動。

據全美零售商協會 (NRF) 先前預測，今年的年底購物季業績將比去年增加 3.6-5.2%，銷售額介於 7553 億至 7667 億美元。網路銷售將優於實體門市業績，預估線上和非門市銷售將比去年同期躍增 20-30%。

Adobe 看好今年的黑色星期五和「網路星期一」將是歷史上兩個最大的線上銷售日。但根據最新數據，截至美東周五清晨 (台灣周五傍晚) 的線上總銷售額，和去年的黑五相比的成長幅度介於 20-40%，暫時遜於事前預估的增幅，可能和購物季提早有關。

網購新手也來搶便宜

Adobe Digital Insights 主任 Taylor Schreiner 說，本周迄今的線上銷售約 9% 是網購新手，這些客戶通常年紀較大，住在鄉村地區。

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實體購物中心的悲傷黑五

美國各地黑五這天的天氣良好，百思買 (Best Buy) 提早到清晨 5 點開門，但大多數促銷網路上都有，購物中心來客潮明顯少於往年。AlixPartners 零售部門主管 David Bassuk 說：「對實體零售商來說，這是個非常悲傷的黑色星期五。」

為落實防疫，許多零售商在門口測量顧客體溫，洛杉磯、芝加哥等大城市的賣場遵守室內客流量低於 25% 的規定。

Edison Trends 數據顯示，亞馬遜和線上購物大幅強化的沃爾瑪、Target 等實體零售商，銷售領先對手的幅度正在拉大。

截至黑五當天的一周內，亞馬遜 (AMZN-US) 數位銷售較去年同期勁增 65%，沃爾瑪(WMT-US)、Target(TGT-US) 的數位銷售分別暴增 167%、80%。

其他百貨業者的線上銷售也成長，但增幅不如上述業者，而且去年的比較基期相對低，成長不算特別出色。梅西百貨 (Macy’s)(M-US) 揚升 54%，Nordstrom(JWN-US)、JC Penney 分別攀升 19%、23%。