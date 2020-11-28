〈財報前瞻〉Zoom Q3財報看俏 市場逢低買進 漲逾6%

線上會議平台 Zoom (ZM-US) 週一將公布 10 月止季度 (第 3 季) 財報，週五股價大漲。

在新冠疫情期間，Zoom 是居家限令受惠最大的企業之一，因學校和企業均必須使用該服務以期在家完成任務，這讓 Zoom 7 月份季度銷售較去年同期飆升了 355%。

今年迄今 Zoom 股價已經飆漲 552%，這是驚人的漲幅，但即使在新冠疫情爆發前，Zoom 也是飛漲的股票，該股自 2019 年 4 月上市，IPO 價格是每股 36 美元，在 2019 年結束時的股價是 68.04 美元。

在 FactSet 列出分析師中有 31 位追蹤該股，其中 15 位給予買進或等同買進的評級，只有 2 位喊賣，其餘給予中立評級。

FactSet 的數據顯示，針對 10 月止的一季，華爾街共識預期調整後 EPS 76 美分、營收 6.94 億美元。

在輝瑞和 Moderna 等正面疫苗消息傳出後，Zoom 近幾週股價回吐漲幅，投資者轉向先前因疫情而受挫的股票，但摩根士丹利分析師 Meta Marshall 報告提到，Zoom 股價近期的回檔讓財報公布後的走勢有更多反彈空間。

「儘管疫苗改變了到 2021 年底前居家工作者的人數前景，但沒有改變 2020 的事實，也就是今年大多數企業員工仍居家工作。」

但她僅給予「等權重」的評級，部分係因她對股價中已反映的長期成長的假設抱持謹慎。

她預期的基本狀況是目標價 350 美元，但在多頭狀況下，Zoom 成為大眾默認的統一通訊平台，且未來 5 年維持約 70% 的複合年成長率，因此多頭狀況的目標價為 500 美元。在空頭的情況下，她預期大型競爭者進入領域，所以目標價格落到 210 美元。

Zoom 週五股價上漲 6.29%，收 471.61 美元，高於大盤漲幅，S&P 500 同日僅上升 0.24%。