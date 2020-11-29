希華、晶技兩大頻率元件廠今年在台擴產後 明年還有新投資

希華 (2484-TW) 及晶技 (3042-TW) 兩大頻率元件廠今年合計投入逾 20 億元在台灣擴產，生產線已全部進駐完畢後，生產良率改善符合預期，新產能將在 12 月進入量產；兩廠商規劃，明年還要持續進行擴充以搶攻市占。

希華原先在台灣南科廠新生產產線，導入設備後已量產，董事長曾穎堂指出，南科廠新產能下半年逐步開出後，生產良率及產能利用率拉升狀況符合預期，預計原規劃產能可在 12 月全數開出；同時，由於南科廠生產空間足夠，希華將原在台中潭子廠的部分生產線遷入，遷入後整體生產狀況也趨於穩定向上。

曾穎堂說，希華放大南科廠生產量能，主要著眼 2021 年台中潭子廠將繼續投資新增小型化頻率元件生產線。

希華今年在南科廠的投資，主要生產音叉型石英振盪晶體產品 ，瞄準利基市場，搭上客戶穿戴用產品強勁需求；包括 NB、平板、PC 等產品，因疫情需求帶動遠距上班、上課需求，零組件需求仍相當強勁，南科廠產能開出初期有學習曲線，但隨著良率改善狀況，不過 12 月已可跟上所需良率水準。

晶技方面，預估第四季營收將站上 32 億元以上並再創新高，受惠桃園平鎮廠新增 5 條小型化產線，良率拉升符合公司內部預期，效益逐步發揮。

晶技繼今年投入 15 億元擴充台灣平鎮廠、寧波廠及重慶產能後，林萬興強調，頻率元件設備採購前置期達 8 個月，晶技在今年提前訂購 4 條生產線，預計 2021 年寧波廠完成安裝，有助明年產能再提升。

進入後疫情時代，目前市場對包括 NB、平板及網通等遠距教學、辦公使用設備需求仍在上揚，帶動頻率元件銷售成長，此外，晶技新產品成果成果豐碩，成 IC 設業者的極佳策略聯盟夥伴，如搭配 IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 的 5G 晶片使用成為指定套件之一，林萬興指出，晶技是聯發科晶片頻率元件合格供應商，頻率元件產品搭配聯發科晶片使用比例，占晶技營收 7%。

5G 通訊帶動頻率元件的規格進化及未來 2 年的市場需求，晶技目前已著手開發 6G 通訊應用，小型化產品更開發到 1008 規格，並準備投入以半導體製程生產的 0806 產品。晶技積極佈署新產能與高階產品，就是看準日商無力擴充投資，加速產品布局腳步，並及早配合客戶設計，搶得市場先機。