成熟平台穩健+新創啟動收費 數字科技明年營運可望優今年

數字科技 (5287-TW) 今年前三季每股已賺 11.51 元，表現優於去年同期，數字科技看好，明年 591 房屋交易與 8891 汽車交易等成熟平台，表現可望持穩，加上新創平台陸續啟動收費，明年貢獻度看增，整體營運可望優於今年。

數字科技旗下目前較成熟、穩定發展的平台包括 591 租屋網、8891 汽車交易等，從前三季營收占比來看，591 房屋交易 62％，8591 寶物交易 23％，8891 汽車交易 8％，518 人力銀行則為 7％。

除穩定發展的平台外，數字科技近來啟動包括 Marry 結婚吧、小雞上工、Tasker 出任務、100 室內設計等新創平台，隨著平台發展越趨成熟，Marry 結婚吧、100 室內設計今年已開始啟動收費。

雖然今年各產業受到疫情衝擊，不過，數字科技整體廣告營收仍較去年增加，且 591 房屋香港業務，近一兩年雖受到疫情與政治因素影響，但今年營運已達損平水準，順利擺脫虧損。

展望明年，數字科技表示，房市預期將穩定成長，車市估也將持穩，成熟平台營運表現可望與今年相近，加上今年已有新創平台開始收費，明年貢獻可望進一步擴大，小雞上工也有機會啟動收費，整體營運表現可望優於今年。

數字科技受惠旗下平台持續擴增服務內容及台灣疫情趨緩、經濟活動回溫，前三季稅後純益達 4.9 億元，年增 7％，每股純益 11.51 元，賺逾一個股本。