大聯大手握兩大CPU原廠代理 明年單季營收挑戰 2000 億元

亞太半導體通路龍頭大聯大 (3702-TW) 受惠遠距商機帶動筆電、雲端伺服器需求強勁，既有英特爾 (Intel)(INTC-US) 產品線銷售熱絡，今年新增超微 (AMD)(AMD-US) 產品線也開始發酵，帶動第三季營收創新高，明年持續受惠 CPU 兩大原廠產品加持，加上 5G 應用不斷延伸，單季營收上看 2000 億元。

大聯大今年透過旗下友尚集團取得 AMD 代理，產品涵蓋 CPU、PC Chipset 等，代理地區橫跨台灣與中國兩地，受惠市場需求不斷加溫，加上 AMD 市占提升，今年營收亮眼，前 10 月營收達 5013.95 億元，年增 16.45%，創同期歷史新高。

大聯大去年 Intel、Micron 佔進貨比重為 21.31%、13.16%，今年全產品需求帶動下，產品組合明顯改善，大聯大指出，目前單一原廠對營收貢獻已降至個位數百分比。

其中，大聯大今年受德儀 (TI)(TXN-US) 收回代理權影響，但由於補上 AMD 產品線，還有 5G 基地台晶片需求顯著提升，營收仍維持強勁動能。

大聯大第三季受惠旺季效應發威，以及布局數位商務效益顯現，單季獲利創高，稅後純益 22.57 億元，季增 6.46%，年增 26.44%，每股稅後純益 1.34 元，前三季稅後純益 60.36 億元，年增 27.94%，每股稅後純益 3.53 元。