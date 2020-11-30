〈台股盤中〉電子權值股熄火失守13900點 估量上看3000億元

台股今 (30) 日接續美股多頭氣勢，早盤開高走高一度衝高來到 13969 點新高後，但隨著盤中獲利了結賣壓出籠，指數漲幅收斂拉回震盪，上週強勢的電子股與汽車、航運族群，部分個股轉弱遇壓，改由傳產接棒，成交量有望挑戰 3000 億元大關。

台股今天帶量創新高，早盤第一小時交易量突破 1000 億元，指數高點一度朝 14000 點逼近，但缺乏權值電子股撐場，加上獲利了結賣壓調節，盤中指數收斂拉回，失守 13900 點關卡。

權值龍頭股台積電與聯發科股價轉弱翻黑，拖累指數漲勢，台積電股價跌破 490 元後今天持續震盪拉回整理；聯發科日 K 連 6 黑，盤中股價回測 700 元月線關卡。

玻璃族群表現相對亮眼，指標個股台玻盤中大漲逾 7%，冠軍、和成、中釉盤中也有 1% 漲幅。

造紙個股中包括榮成、永豐餘在買盤資金拉抬下，盤中上漲逾 3%，華紙、寶隆股價盤中也有 2% 以上漲幅。

汽車族群中的三陽、宏旭 - KY 在買盤追捧下盤中直奔漲停關門，倉佑盤中也大漲逾 5%；特斯拉概念股中的錩新盤中同樣漲停關門，巧新盤中大漲逾 6%，世德盤中也有 1% 漲幅，但康普、乙盛 - KY、和大、恒耀則略顯疲弱，股價平盤之下整理。

航運個股萬海、萬海股價衝高後在賣壓調節下，盤中股價平盤附近整理，其他包括慧洋 - KY、陽明等盤中股價也同步轉弱。

法人表示，台股 11 月在資金追捧下，指數大漲 1400 點，今天適逢 MSCI 調降盤後生效，在期現貨表現脫鉤情況下，不建議貿然進場追高部分漲多個股。