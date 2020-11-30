近年來國人偏愛定存台股，因為殖利率高，可以賺取配息收益。不過，除了台股之外，美國也有許多優質企業發行特別股，配息率約 5%~8% 左右，不亞於台股，亦能做為定存股標的，不僅高股息，而且股價比普通股平穩，加上美股是全球最強勢的市場，也因此，美股特別股基金將成為存股族的新選擇。

特別股高配息、低波動 就連巴菲特也愛

大低利環境之下，高配息商品越來越難找，而且目前投資環境仍有不少干擾因素，該如何兼顧低波動、高配息？美股特別股是不錯的選項，具有「高股息、低波動」特性，就連股神巴菲特也鍾愛，其中最有名的戰功便是他在金融海嘯時期，大舉認購高盛特別股及認購權證，每年配息 10%，後來出脫部位，配息、價差兩頭賺，至少獲利 30 億美元。

特別股又稱為優先股，它是股債混血兒，兼顧債券的「穩健收益來源」及股票的「賺取資本利得」優點，它如同債息一樣，會定期配息，普遍為每季配發股息，頻率高於債券，而且它就像 VIP 股東，可享有優先配息的權益，順位優先於普通股股利配發，對於愛息族具有很大的吸引力。它也如同股票一般，逢低布局特別股，有機會享有資本利得空間，而且發行公司想要買回特別股，會以票面價格回購，股價可望獲得支撐。也由於特別股具備債券特性，市場震盪之際，較能抗震，收益來源也因加入比普通股利更穩定的特別股息，整體投資表現更穩健，所以將特別股納入資產配置，可提高投資效率。

特別股殖利率 5%~8% 不亞於台股

由於台股平均值利率介於 3%~4% 左右，成為國人喜愛的存股標的，不過，台股屬於淺碟型市場，只要有任何風吹草動，股價容易劇烈波動，投資人有可能賺了股息，賠了價差，而且配息單筆超過 2 萬元就必須繳交二代健保補充保費。除了台股，還有其他存股選擇嗎？特別股值得留意！

在非系統性風險背景下，特別股會隨股市波動，但股價幅度低於普通股，且配息率也有 5%~8% 左右，優於美國高股息股票 3.59%、投資等級債 2.13%，更不輸台股。而且投資特別股的長期勝率高，以標普美國特別股總報酬指數為例，任一個月進場投資美國特別股指數，3 年累積報酬率多數為正報酬，最高甚至可以超過 1.5 倍，所以特別股具備息收特性，且相對普通股波動較低，適合做為投組的核心配置之一。

此外，發行特別股企業多具有投資等級信評，為業界績優生，體質良好，發行目的多為充實資本，而不是資金借貸需求，因此發行動機較單純。主要分布於銀行、保險、公用事業、不動產信託、電信服務、油氣管線和運輸等類股，其中以金融業為大宗，此點與國人近年來偏愛定存金融股，如出一轍，很貼近台灣投資人的存股習性。

特別股基金是存股族新選擇

特別股基金猶如一籃子股票，由專業經理人操盤，布局全球特別股市場，風險遠低於單一個股，也不用自己傷腦筋選股，省時省力，投資效率高，將成為存股族的新選擇。尤其是今年全球拼命印鈔、撒錢，利率一再探低，也因此，高息的特別股基金格外引人注目。

以富蘭克林華美特別股收益基金台幣級別為例，今年以來，單月年化配息率約為 5.95%~7.26%，配息率相當高，而且相較於同類型基金，該檔基金經理費最低，僅 1.5%，績效也最好，近半年來累積報酬率 8.39%，比同類型基金平均 5.41% 的累積報酬率，表現更優，所以，該檔基金既能穩健領息，又能享受資本利得，受到許多投資人青睞。

究其原因，主要是基金佈局全球最強勢的市場，也就是美國特別股的比重最高；產業配置方面，金融產業 43%，非金融產業 47%，分散於公用事業、通訊、非核心消費等，並綜合評估稅賦、殖利率、產業利基等條件，佈局各產業龍頭所發行的固定利率特別股和利變型特別股為主，如銀行、保險、公用事業、不動產信託、電信服務、油氣管線和運輸等類股，並將能創造資本利得的可轉換特別股納入，如科技和公用事業公司類股。截至 9 月 30 日，該檔基金前 10 大持股，包括全美第二大汽車製造商福特汽車、美國大型車貸商 GMAC，以及美國金融業績優生美國銀行、花旗集團等。

該檔基金雖然多以投資美股為主，但提供多元幣別計價，滿足不同外幣資產配置需求，包括新臺幣、美元、人民幣、南非幣可供選擇。若不想承受匯率波動風險的人，可以選擇台幣級別，並根據自己的需求選擇配息與否，喜歡月月領息、有穩健現金流的人，適合配息型；想要將息收再投入，加大複利效果、快速累積資產的人，則可考慮累積型。

佈局特別股 強化耐震力、也更有甜頭

儘管市場波動性放大，可能影響特別股短期走勢，不過在美國經濟基本面還沒完全恢復及美國財政部與聯準會政策支持下，將為特別股帶來累積孳息空間。富蘭克林華美投信經理人余冠廷表示，2020 年受新冠肺炎疫情影響，全球股債大幅震盪，儘管經濟正逐漸落底，但後續仍有中美角力戰、新冠疫苗進程等多項變因，因此，市場仍偏區間震盪整理，故資產配置宜強化防禦力。

由於特別股的發行公司多屬投資等級，信用風險相對低，余冠廷建議，投資人適合納入投資組合，成為降低波動提高防禦力的資產配置優選。同時美國聯準會已宣示至 2022 年底前不會升息，全球低利率恐將是常態，對於偏好收息的存股族，不妨可選擇特別股分散配置，作為台股以外的另一個收息來源。

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