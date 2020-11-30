健保費率明年調漲 陳時中：傾向中間方案 估年底前定案

明年健保費率即將調升，健保會對於漲幅無共識，因此決議甲、乙兩案併陳，衛福部今 (30) 日將召開會議討論，部長陳時中透露，他可能傾向中間的「丙案」，也就是調幅取中間值 5.25% 至 5.3%，但最後仍須由行政院最終拍板，預計年底前會定案。

健保會日前舉行健保費率調整會議，經過激勵討論後，最終決議縮至 2 種方案，甲案費率為 4.97%，乙案為 5.47% 至 5.52%，若以月薪 42K 單身上班族來估算，預估每月將多付 35 元至 105 元，四口家庭每月須多付 141 元至 418 元。

立委詢問陳時中，健保費率是偏向甲案還是乙案？陳時中表示，由於兩案各有不同考量，他可能偏向中間的案子，也就是丙案。至於調幅是否會落在 5.25% 至 5.3%，陳時中說，這是可以考慮的方向，但衛福部會考慮影響人數的多寡來看整個方案。

陳時中說明，甲案漲幅 4.97%，主要考量消費者現在認為，因為疫情的關係，民眾經濟壓力較大，若此時照著健保法規定一次調足的話，恐怕會造成經濟弱勢者的負擔。

至於乙案調幅 5.47% 至 5.52%，陳時中認為，此案眼光放得較為長遠，著眼於健保財務健全的目標，希望能把醫療體系調整得更加完善，未來對經濟弱勢者也有幫助，受雇者每繳 1 元約可得到 3 元的給付。

陳時中認為，中間還有很多面向需要去考慮，衛福部今天召開討論會議，將會跟專家、社保師等做好溝通、全面考量後，才呈報行政院。