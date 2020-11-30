淘帝-KY四董事辭任 候選名單出爐新增2台籍董事

淘帝 - KY(2929-TW) 四名董事辭任後，改選名單也出爐，預計將新增 2 名台籍董事及 2 位獨董，候選人背景涵蓋財經會計、投資管理及國際貿易、內稽內控與法令遵循等，淘帝表示，透過引進具有相關領域專長的董事陣容，有助強化公司治理、能夠更平穩推動多角化經營策略。

淘帝表示，此次全面董事改選名單中，預計提名的新增臺籍董事包括淡江大學財務金融系博士、財金系副教授吳金山、以及具備世界商務策劃師聯合會修習商務企劃員資質，曾擔任多家臺企高管的連之騏。

獨立董事方面，淘帝擬新增獨立董事提名包括中國十大律所之一錦天城律師事務所高級合夥人、福州市律師協會副會長的律師廖開展，另外還有吳金山，以及原獨立董事、中國紡織大學工學博士陳東生。

淘帝表示，兩位臺籍候選董事具有豐富財經會計、投資管理及國際貿易等專業背景，預期能夠在專業領域的表現下帶領集團平穩推進童裝及醫療事業的多角化策略，對台灣子公司未來將拓展的國際貿易業務也將起到很大幫助作用。

淘帝也看好，兩位擬提名候選獨立董事具有豐富法律、財務會計及企業併購等專業背景，對公司在臺灣資本市場健康發展將起到重要指導作用，將有助在公司治理面向落實更高的標準。

此外，淘帝還提名子公司財務總監程章濤為新一屆董事候選人，淘帝表示，程章濤是福州大學工商管理碩士，具備中國會計師、註冊證券分析師等資格。