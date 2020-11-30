期交所取得QCCP 可望吸引更多外資

臺灣期貨交易所今 (30) 日宣布，取得金管會認可為合格集中結算交易對手 (Qualifying Central Counterparty, QCCP)，將有利於資金及成本效益，可望吸引更多外資和機構投資人參與我國期貨市場交易，有助提升期貨市場競爭力。

期交所表示，11/25 取得主管機關金管會認可為合格 QCCP，對於金融機構遵循新版巴賽爾資本協定三相關國際規範，及我國銀行資本適足性及資本等級管理辦法，從事我國期貨交易的交易暴險資本計提，及擔任期交所結算會員的交割結算基金暴險資本計提，皆可適用較低的風險權數，有利於資金及成本效益。

金管會為使銀行維持適足資本及我國銀行資本適足率的計算，能與國際一致，修正發布「銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格」，其中修正重點之一為強化衍生性金融商品交易的交易對手信用風險控管，明定金融機構為集中結算交易對手 (CCP) 的結算會員時，必須提列交易暴險風險資本、及交割結算基金暴險風險資本，也就是說，金融機構只要是結算會員的客戶時，則須提列交易暴險風險資本。

期交所進一步表示，若其往來的 CCP 未經主管機關認可為 QCCP，也就是非合格集中結算交易對手 (Non-Qualifying CCP, N-QCCP) 者，則前揭風險資本計提須大幅增提。

而期交所本次獲金管會同意認可為 QCCP，對於銀行、外資等金融機構從事我國期貨交易，不僅可減輕其擔任期交所結算會員的交易暴險、與交割結算基金暴險資本計提，對於金融機構為結算會員的客戶者，交易暴險衡量可以比照結算會員，適用最低的風險權數 (2%) 規定辦理，降低其資本計提，有利於增加金融機構對於我國期貨市場信心及資金運用效率，吸引更多外資和機構投資人參與我國期貨市場交易，對強化我國期貨市場國際化之發展，提升市場競爭力具有非常積極的意義。