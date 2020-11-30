凱基銀攜遠傳推新形態貸款 用門號就可借錢還升級5G

金融服務的觸角已開始從金融機構的場域，逐漸延伸到消費者的日常生活中，凱基銀行與遠傳電信聯手推出「極速升級」貸款專案，透過與遠傳新創平台異業結盟，即日起至 2021 年 3 月 31 日止，只要擁有遠傳門號即可申辦貸款，還可升級為 5G 網速。

凱基銀行表示，該行與遠傳合作的貸款方案，30 期年利率 0.001% 優惠，最高貸款額度 10 萬元，每年利息最多只要 1 元，讓資金更靈活運用。因年息相當低，且不用付任何手續費，吸引年輕 35 歲以下上班族群申辦，超低利率在各大網路論壇上也引發網友熱烈討論。

凱基銀行消費金融處副總經理李吉彬表示，目前優惠貸款方案推出 1 個月，優惠對象除遠傳電信約 900 萬既有用戶適用外，其他電信用戶攜碼、或新申辦遠傳門號皆可適用，其中有近 8 成的申辦客戶為 24 歲至 39 歲的年輕族群，且多數直接透過線上申辦，貸款方案則是選擇搭配電信資費 1399 元與 999 元較多，原因除了可申辦 10 萬元及 7 萬元較高的貸款金額，網速還能自動升級為 5G，同時滿足手機網速升級與緩解財務壓力。

根據凱基銀行的觀察，客戶前兩大申辦原因，包括家庭急用、以及更換手機或筆電等資金週轉用途；還有不少客戶雖暫無急迫性資金需求，但因耶誕、新年及春節將近，考量到每年利息只需要 1 元、免申辦手續費、可隨時還款，這群「聰明理財族」將資金作為彈性備用錢包，支應臨時性的年節採買需求及作為過年紅包預備金，打算靈活運用此低利資金，顯示凱基銀與遠傳聯手推出新世代的小額貸款，由於申辦簡單、超低利息，普遍被年輕世代接受。

