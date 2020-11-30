〈富邦財經論壇〉科技股比重提升 上證指數明年上看3800點

富邦金 (2881-TW) 今 (30) 日舉行《2021 富邦財經趨勢論壇》，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，由於陸港股科技股比重持續提升，因此預期明 (2021) 年上證綜合指數區間將落在 2900-3800 點。

蕭乾祥表示，中國大陸官方 10 月底推出了十四五規劃，作為未來五年的經濟發展綱領，十四五規畫可概分為三大面向，包括：擴大內需消費的「雙循環」、加速產業競爭力的「科技自主」及搶攻新能源商機的「綠色發展」，這三大面向與今年推出的「新基建」政策擘劃的 5G、大數據中心、工業物聯網等七大項目相輔相成。

蕭乾祥進一步指出，自 2019 年上交所推出科創版後，科技股占陸股市值比重不斷提升，可以看出中國大陸政府透過資本市場扶持科技產業發展的政策導向。另一方面，近年來在香港新掛牌的大陸科技股及獨角獸越來越多，目前港股前十大權值股中，大陸網路科技股佔有五席，而這五家網路科技公司市值更占整體港股市值逾 1/3，已經取代傳統的地產、金融及電信公用事業股票，成為港股市值最重要的族群，港股與大陸科技股的連結日益加深，已出現明顯的結構轉變。

蕭乾祥表示，從陸港股的科技股市值比重不斷提升，加上中國大陸推動的十四五規劃可預見，科技股未來幾年仍將是陸港股的市場主流。就上證指數來看，以中國 GDP、陸股市值及上證指數股價淨值比（P/B）區間綜合分析，預估 2021 年上證指數 P/B 評價區間將處於 1.3~ 2 倍水準，對應指數高低點介於 2900~3800 點區間。

關於明年的陸股投資佈局，富邦投顧建議，聚焦新能源、新基建、科技自主供應鏈及內需消費板塊，並以產業龍頭指標股為首選。