〈矽晶圓產業整併〉環球晶排名坐二望一 產業秩序更穩有助價格穩定

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (30) 日宣布，擬公開收購德國矽晶圓大廠 Siltronic AG，待收購完成後，環球晶可望市占可望達 30%，超越勝高，躍居全球第二大矽晶圓廠，並逼近第一名日本信越 (Shin-Etsu) 的 33% ，排名坐二望一，同時，在大廠整併下，有利產業秩序發展與矽晶圓價格穩定。

環球晶擬以每股 125 歐元、相當於溢價 48%，斥資約 37.5 億歐元 (約合新台幣 1273.3 億元)，公開收購德國矽晶圓大廠 Siltronic AG 流通在外股份，雙方預期於 12 月第二週，在取得 Siltronic 監事會及環球晶董事會核准後，進行 BCA 簽署。

徐秀蘭指出，此次公開收購資金，將以銀行借款、發行 GDR 及現有現金等方式因應；在合併 Siltronic 後，營業規模將增加 7 至 8 成，成為 1.7 至 1.8 個現在的環球晶，未來整體營收規模將突破新台幣千億元大關。

被問及 Siltronic 選在此時出售股權的原因，徐秀蘭表示，半導體景氣 2021 年、2022 年將會一年比一年好，雙方都認為此時啟動併購，有助增加未來產品迭代、產能擴充速度等，雙方結合以因應未來營運成長很合理，且對客戶來說，也多了一個好的供應商。

環球晶目前在全球 9 個國家、有 15 座工廠，而 Siltronic 則在德國、新加坡與美國等 3 個國家，有 4 座工廠，在併入 Siltronic 後，環球晶產能將遍布 11 個國家 (在美國已有廠房)、擁有 19 座工廠；徐秀蘭表示，近來地緣政治及疫情因素，影響全球製造布局，擁有較多生產據點也是環球晶的優勢之一。

環球晶去年營收 580.94 億元，稅後純益 136.4 億元；而 Siltronic AG 去年營收約 12.7 億歐元，相當於新台幣約 440 億元，稅後純益約 2.61 億歐元，相當於新台幣 88.62 億元。

據研調機構 Statista 統計，日本信越 (Shin-Etsu) 以 33% 位居全球矽晶圓龍頭，勝高 (SUMCO) 市占 25% 緊追在後，環球晶市占率則約 17%，為全球第三大，Siltronic 位居第四、市占率 13%。在環球晶收購 Siltronic 後，市占率將擴增至 30%，可望超越勝高，躍居全球矽晶圓第二大廠。

法人指出，環球晶併購 Siltronic 後，在競爭廠商減少之下，將為矽晶圓產業秩序帶來正向助益，並有助於矽晶圓價格穩定。