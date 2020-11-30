內鬼炒股影響投資收益 勞動部秀績效：投資大虧是疫情惹的禍

勞動基金傳出公務員涉嫌以職務之便炒股牟利，導致勞動基金 9 月瞬間慘賠 749 億元，勞動基金運用局晚間發布聲明稿秀出投資績效，強調截至 9 月底止，國內股票投資績效 8.53%，超越同期大盤報酬率 4.32%，9 月單月投資虧損，主要和疫情衝擊全球金融市場有關，與勞動部主動調查移送不法人員無關。

前勞動基金運用局國內投資組組長游迺文涉嫌接受業者招待與請託，以職務之便要求特定券商掛單炒股，企圖圖利特定人士，遭檢調移送最後遭台北地方法院裁定收押禁見。

台股 9 月份受美國大選市場陷入觀望，大盤指數雖在 12500 點上下盤整，但仍在高檔區間盤整，但勞動基金 9 月卻大虧 749 億元，等於把今年前 8 月收益全數吐回，引發市場質疑，游迺文涉嫌炒股是否損害勞工權益。

勞動基金對此回應，勞動基金投資運用主要多元配置國內、外不同種類金融商品，其中國內股票投資部位僅占整體基金 20%，且從績效來看，截至 9 月底，勞動基金國內股票投資報酬率 8.53%，超越同期大盤報酬率 4.32%。

勞動基金運用局說，9 月國外金融市場因受疫情影響，導致股票、債券與另類投資市場下跌，加上美元趨貶，導致國外投資部位短期績效受到波及，但勞動基金近 5 年多平均收益率為 3.77%，收益數 7613 億元, 長期績效表現相對穩健。

針對外傳勞動基金虧損與前國內投資組長涉嫌炒股，使得基金運用虧損影響勞工權益，但根據勞動基金運用局之國內股票投資報酬率績效遠勝台股大盤報酬率顯示，外界傳聞顯然不符事實，予以嚴正澄清。