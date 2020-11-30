黃崇仁：明年下半年起一年內 邏輯、DRAM將缺貨到無法想像

力積電 (6770-TE) 今 (30) 日召開興櫃前公開說明會，董事長黃崇仁表示，目前產能已緊到不可思議，客戶對產能的需求已達恐慌程度，預估明年下半年到 2022 年下半年，邏輯、DRAM 市場都會缺貨到無法想像的地步。

黃崇仁表示，力晶 2012 年 12 月股票下市，歷經 8 年時間、浴火重生，分割重組為力晶科技與力積電，也是全球唯一成功從 DRAM 廠轉型跨入晶圓代工產業的公司；而力積電將於 12 月登錄興櫃，力拚明年第四季重返上市之路。

力積電目前 8 吋產能約 9 萬片，12 吋產能 10 萬片，整體產能利用率達 100%。黃崇仁表示，雖然 12 吋產能有 10 萬片，但連 200-300 片的產能都擠不出來，產能已緊到不可思議，客戶對產能的需求甚至已到「恐慌」程度。

黃崇仁認為，在疫情趨緩下，明年上半年可望百業再興，加上 5G、AI 應用推升，對半導體的需求將會更暢旺，預估明年下半年到 2022 年下半年，邏輯、DRAM 市場都會缺貨到無法想像的地步，他並預期，未來 5 年，晶圓代工產能將成為 IC 設計廠的兵家必爭之地。

由於 8 吋產能嚴重吃緊，力積電總經理謝再居也說，8 吋晶圓代工絕對有漲價計畫，因應客戶強勁需求，明年將會進行去瓶頸化，盼能增加產能；黃崇仁則說，業界屢傳漲價消息，力積電樂見其成。

聯發科日前公告自行斥資 16.2 億元採購設備，再回租給力積電，以鞏固產能需求。而力積電因應客戶需求及未來的 5G、AI 等應用發展趨勢，預計明年 3 月興建銅鑼新廠，許多客戶也提出參與 Open Foundry 的想法，未來新廠產能規劃將與主力客戶合作，超前部屬。

