上證50成份股修正 生技、半導體比重升

為符合現今全球投資潮流，周二 (1 日) 陸媒報導指出，上交所與中證指數公司宣布調整上證 50、上證 180、上證 380 等指數樣本，於 12 月 14 日正式生效。這次調整將加入更多的生技、半導體等新興產業股票，取代銀行和周期性產業股票。

在這次調整中，上證 50 指數更換 5 檔股票，上證 180 指數更換 18 檔，上證 380 指數更換 38 檔。

三指數中被取代的 61 檔股票，化工、銀行、房地產產業分別有 7 檔、7 檔和 6 檔，在納入的個股中，生技和電子產業分別有 9 檔、6 檔。其中，上證 50 指數更換的 5 檔樣本中，有 3 檔銀行股被剔除，2 檔電子股及 1 檔計算機股被納入。

(圖片: AFP)

博時基金表示各國股市中設立指數的目的，主要是為了充分展現該國股市是該國經濟的晴雨表。近兩年，中國經濟相對穩定，但內部產業結構已出現明顯變化。雖然股市在大方向上反映出中國整體的經濟趨勢，但在內部結構上的反映則是有點不精準。

博時基金認為這次做出調整將一些週期性產業及銀行等股票剔除，加重電子、計算機、生技等新興行業股票比重，反映中國經濟明確的轉型升級趨勢。而且從長期來看，中國經濟將加快轉型升級。

另一方面，中國資本市場發展已 30 年，目前滬深兩市共有 4101 家上市公司，市值約人民幣 80 兆元，成為全球第二大資本市場，佔全球主要證券交易所總市值 11%，比第三大的日本東京交易所市值超出 71%。

