【新光證券】盤前分析    



◆盤勢分析

上周五美股走強、配合矽晶圓及金控股併購消息，30 日台股一度站上 13969 點新高價，可惜道瓊期指每況愈下，亞股疲弱，台股亦遭獲利了結賣壓打擊，加上 MSCI 調降台股權重 30 日盤後生效，尾盤法人巨量出貨，令大盤失守五日及十日均線，終場加權指數收在 13722.89 點，跌 144.2 點或 1.04%，成交額 4096.86 億元。OTC 指數收在 176.62 點，漲 1.38 點或 0.79%，成交額 720.37 億元。

30 日台股表現虎頭蛇尾，日線收長黑 K 棒，不僅滑落 13800 點，五日線亦轉為向下，不過累計 11 月大盤仍漲 1176.55 點，長線維持走多。籌碼方面，三大法人僅自營商買超，其中外資雖連二日賣超，不過 11 月仍買超 1090.18 億。川普最後執政期間，美中貿易戰火持續延燒，從半導體 IC 設計、晶圓製造、封測到通路全線管制，台廠有機會獲轉單效應，雖新增軍事最終用戶清單仍未確定，已吸引買盤進場佈局相關受惠股。考量台股基本面良好，市場資金寬鬆，台股有機會維持榮景，選股留意低本益比、具漲價題材、漲幅落後大盤族群波段操作。

