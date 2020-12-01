ESG投資再添生力軍！中信投信簽訂ICE ESG指數合作備忘錄

中信投信今 (1) 日宣布，已與美國洲際交易所旗下的全球性數據服務公司 IDI(ICE Data Indices, LLC) 簽訂 ESG 指數合作備忘錄 (MOU)，將共同對該公司所編製的 ESG 系列指數進行產品合作及推廣，成為台灣首家與國際機構簽訂 ESG 合作備忘錄的投信。

中信投信已於 10 月送審兩檔由 IDI 所編撰，以 ESG 投資為概念的債券指數，分別為：「ICE 15 年期以上已開發市場 ESG 美元投資級公司債券指數」及「ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」，並已獲得櫃買中心的指數資格認可。

美國洲際交易所集團擁有 12 間交易所以及 6 間結算所，包含紐約證交所 (NYSE) 及 ICE 期貨交易所等機構。在指數編製業務，旗下的全球性數據服務公司 IDI 在 2017 年併購美國銀行美林固定收益指數平台，擁有超過 50 年的指數編製經驗與強大的指數客製化能力。目前 IDI 所發布的指數超過 5000 筆，橫跨固定收益、股票、商品與貨幣等資產類別，有近一兆美元產品以該公司的指數為投資基準，獲得全世界投資者的廣泛應用，為全球主要固定收益指數編製公司。

在永續指數部分，IDI 自 2016 年起已發布了近 40 檔 ESG 相關的指數，另外也有低碳、綠色債券等指數的發行。

中信投信總經理張浴澤表示，過去投資人關注量化的企業財報數字，現在的投資人則將 ESG 等質化因素納入投資考量，原因在於這些因素可能對公司估值與未來財務績效產生重大影響，但卻未揭露於財報中。

張浴澤進一步表示，IDI 在永續指標指數耕耘多年，最早可回溯到 2010 年發布的美銀美林綠色指數 (ICE BofA Green Index)，在 ESG 指數編製的研究方法則藉由全球主要 ESG 研究機構 Sustainalytics 的 ESG 風險分數，挑選出值得投資的公司。透過本次的合作，中信投信旗下 ESG 研究資源將更為豐富。

張浴澤表示，同時，中信投信身為金控子公司一員，透過投信的研究與投資專才，呼應金控的永續金融政策，因此期望借重 IDI 的龐大資源，發行 ESG 投資商品並加以推廣，不僅從永續投資的角度提供相對穩健、在動盪中更適合投資人的商品，也是中信投信在永續議題上邁出重要的一步。

雙方於 MOU 簽訂後，已提出「ICE 15 年期以上已開發市場 ESG 美元投資級公司債券指數」及「ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」，日前獲得櫃買中心的指數資格認可。中信投信表示，「ICE 15 年期以上已開發市場 ESG 美元投資級公司債券指數」是衡量已開發國家的美元計價、剩餘年期 15 年以上的投資等級公司債券市場績效表現，並依據全球第二大 ESG 研究機構 Sustainalytics 所評定的 ESG 風險分數進行篩選，目前由 410 檔成分債券所組成，平均存續期間為 16.04 年。

「ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」則為衡量新興市場的美元計價、剩餘年期 15 年以上的主權債券市場績效表現，並依據歐盟 EDGAR 全球大氣研究碳排放資料庫的國家人均碳排放量數據進行調整，目前由 77 檔成分債券所組成，平均存續期間為 16.21 年。

根據全球永續投資聯盟（GSIA）至 2018 年底的統計，全球永續投資管理資產規模達 30.68 兆美元，規模較 2016 年成長 34%，顯示資本市場對於企業永續的積極關注與投入；另一方面，企業也必須更正視自身的永續績效。

中國信託長期致力於永續金融發展，積極呼應聯合國永續發展目標（SDGs），2020 年中信金控更進一步設置「企業永續辦公室」，結合集團力量共同推動責任商品與投資，以期最大化對環境和社會的正面影響力，並扮演臺灣資本市場及永續金融發展的強力後盾。中信投信身為金控成員，亦積極回應金控永續策略，為滿足國內投資人參與更多元的續投資產品，宣布與美國洲際交易所旗下的全球性數據服務公司 IDI 簽訂 ESG 指數合作備忘錄。中信投信將借重 IDI 在 ESG 指數編製能力，共同發展 ESG 投資產品，並滿足內部 ESG 投資研究需求，積極參與責任投資領域。