【群益投顧】權值穩盤墊高，指數出現過高機會

一、盤勢分析

11/30 日傳出川普有意加大制裁中國企業，加上華爾街獲利了結賣壓增大，在能源股領跌，航空、工業股走滑下，前一交易日，四大指數僅費半獨強，其餘三大指數皆收黑，跌幅都在 1% 之內，科技股氣勢相對強勁。

受到日韓股市開高激勵，加權指數以上漲 87.66 點開出，隨後雖出現壓回，但重量權值股穩盤墊高，鼓舞持股信心，指數一路走揚。次族群漲跌互見，當中，DRAM、面板、以及台塑四寶等相對聚焦。個股方面，晶豪科、華邦電、群創、友達、環球晶、台塑等成為領漲代表。指數終場上漲 162.78 點或 1.19%，以 13885.67 點、當日最高點作收，成交量減少而為 2591 億元。

二、盤勢預估

隨著時序邁入 12 月，外資即將進入聖誕假期，反倒是屆臨年底集團作帳，內資聚焦的中小型股預估將相對較有表現空間。台股目前在資金面依舊充沛，10 月 M1b 年增率上升至 12.9%，創波段新高，並且，部份族群龍頭個股的基本面表現持續向陽，仍有利多頭續航。操作上，維持汰弱留強建議，業績股、轉機股、以及題材股可多留意輪動續攻機會。

環球晶 (6488) 宣布，溢價公開收購德國世創 (Siltronic) 流通在外股份，若此跨國併購案順利，環球晶營收規模將成為業界第二大。題材面激勵股價連 2 日跳空強漲，短期氣勢強勁，考量短乖離已偏大，不建議追高，逢回再留意增持布局機會。

面板報價齊揚，友達 (2409)、群創(3481) 及彩晶 3Q20 季營運均轉虧為盈。其中，稅後純益方面，友達以 28.94 億元奪冠，彩晶則以毛利率 37% 和每股純益 0.52 元奪下單季毛利率與每股獲利王。3 檔個股股價均突破前高表態，法人也偏多增持，操作上建議繼續偏多增持，掌握波段走多獲利機會。

歐盟最快將於 2025 年開始啟動禁止燃油車計畫，中國也正全面進軍新能源車市場。車用整流二極體廠朋程 (8255) 順利卡位進入全球一級零組件供應商，高單價產品超高效二極體(ULLD)2021 年出貨將高速成長。股價近期呈現量增價揚走勢，全天期均線開口繼續向上擴張，波段偏多走勢持續。

三、強勢股

電子：

南亞科 (2408)、群創 (3481)、華邦電 (2344)、友達 (2409)、環球晶 (6488)

非電子：

統一超 (2912)、南亞 (1303)、台塑 (1301)、台化 (1326)、上銀 (2049)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據