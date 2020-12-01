誠品線上進入全通路飛輪時代 目標業績倍增

誠品生活 (2926-TW) 布局 3 年的全通路計畫迎來新里程碑，「誠品線上 eslite.com」今 (1) 日正式開站，董事長吳旻潔表示，明年起將從「全通路平台時代」進入「全通路飛輪時代」，業績目標是較過去的誠品網路平台倍數成長。

誠品線上串連誠品全通路，提供虛實整合購物體驗，未來除提供 200 萬種書籍、精選全球首發文具外，還有歐美日生活風格選品、食品等民生用品；並結合機器人快速理貨自動化設備，及多樣化物流配送，大幅提升到貨速度，最快可提供 24 小時到貨服務。

誠品生活董事長吳旻潔指出，透過誠品線上的推出，讓誠品線下與線上更完整，將過去 30 年來沒有認清或沒做好的部分，順利整合連結，希望明年開始從「全通路平台時代」進入「全通路飛輪時代」，未來會持續不斷累積誠品飛輪的效能。

吳旻潔表示，誠品線上的業績目標盼能較過去電商出現倍數成長，優於實體店面的個位數成長，且誠品線上未來須維持雙位數成長，才是有動能的平台，而明年目標是將「誠品人 APP」與誠品線上整合。

誠品生活今年以來大舉關店，但吳旻潔強調，在線上開展後，將成為完整的商品資料庫，因此將積極研發小型社區店型，首家店應該會在大台北地區開出，試驗後再拓展至其他社區，實際店數與展店策略，明年中旬才會較明朗。

針對先前有電商大舉下殺書籍販售價格，誠品電商處副總經理張鈿浤表示，誠品強調讓客人在合適的價格，得到更多內容與體驗，不會做價格的破壞者；吳旻潔也強調，書籍是誠品線上重要核心商品，且書是作者重要精神與心血結晶，誠品對書出版業抱持長期眼光，會好好對待它。