〈郭台銘開講〉看好桃園航空城群聚效應 可加速完備台灣半導體產業鏈

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘今 (1) 日表示，桃園航空城對內對外都擁有不錯的地理優勢，可望成為亞太經貿鏈的「璀璨明珠」，此外，台灣半導體周邊產業也可藉由聚集在桃園航空城，加速完備生態產業鏈發展。

郭台銘表示，桃園是非常有潛力的發展區域，對內腹地從基隆、台北、桃園、新竹和苗栗的縱谷區域，有北一高和北二高連結；對外則位於東北亞和東南亞交界樞紐，航程 9 個小時內，可到達亞洲、中東、澳洲等重要國家都市。

郭台銘說，航空城需要產業群聚，發展高附加價值出口的關鍵性產業，將來機場會成為都市的核心，吸引高附加價值產業形成產業聚落，除了製造業，國際金融業、智慧城市軟硬體整合服務業、綠能、無人車、健康生醫等，都適合在桃園航空城群聚發展。

他也以半導體產業為例，郭台銘指出，並非要新竹、苗栗、台南既有半導體產業要移到航空城，但周邊半導體設備、材料、應用程式、軟硬體開發、上下游週邊產業等，可聚集在桃園航空城，加速完備台灣半導體的生態產業鏈。

此外，此次台灣控制疫情有成，讓國際型機構企業考慮遷移亞洲總部到台灣，但相關的金融業、勞工政策等也需要跟進修改；此外，航空城生態也會吸引高階人才來台，但薪資課稅可能也是面臨問題，都要有配套措施。