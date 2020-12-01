00878奪11月雙冠王 成分股調整名單公開

目前台股規模、投資人數最多的 ESG 國民 ETF－國泰永續高股息 ETF(00878-TW)，7 月上市以來霸佔每月成交量第一名寶座，據 CMoney 統計，11 月單月漲幅 6.87%，高居配息型台股 ETF 投報率之冠；00878 今 (1) 日配合指數調整成分股，刪除大聯大 (3702-TW) 等三檔，改新增台泥 (1101-TW) 等三檔個股入列。

00878 自今年 7 月上市以來廣受市場認同，每月成交量維持第一，投資人可減少價格劇烈起伏的擔憂，也能有不錯的資本利得報酬，加上 ESG 績優股護體，適合長期持有，是存股型 ETF 極佳穩健標的。

00878 標的指數 MSCI 臺灣永續高股息指數進行成分股調整，今日生效，00878 也配合調整，刪除大聯大、力成 (6239-TW)、寶成 (9904-TW)，新增台泥、國巨 (2327-TW)、可成 (2474-TW)。

此次調整是根據指數規則，進行每半年度調整，MSCI 歷經嚴謹的調查研究，給予成分股合理的 ESG 評等，如台泥在 2018 年底時成為全世界首家通過 BS 8001 循環經濟認證的水泥業，2019 年更超標達成溫室氣體排放量控制，提早實現 2030 年的目標，故 ESG 評級被調高至 BB 級。

國泰投信表示，好公司長期一定有好表現，11 月 00878 的表現驗證了具備 ESG 概念的配息型台股 ETF 的威力。