看旺明年DRAM銷售！美光調高Q1財測、股價登20年新高

記憶體晶片大廠美光周二 (1 日) 上修本季 (第 1 季) 財測，營收、EPS 和毛利率都高於先前所料，股價大漲登上 20 年新高。美光表示，2021 年 DRAM 銷售表現良好。

美光預測，2021 年度第 1 季 (12 月 3 日止) 的每股獲利介於 61 至 65 美分，營收介於 57 億至 57.5 億美元，高於美光 9 月 30 日預測的每股獲利 32 至 46 美分、營收 50 億至 54 億美元，以及華爾街分析師所估的 52.5 億美元營收。

此外，美光本季經調整的每股獲利預估介於 69 至 73 美分，優於分析師所估的每股 49 美分。

美光也將本季調整後毛利率上修至 29.5-30.5%，高於公司先前自行預測的 26.5-28.5%。

上修財測的消息帶動美光股價大漲，終場上揚 4.67%，以 67.08 美元作收。美光股價今年來上漲 26%，遜於費城半導體指數同期的 47% 漲幅。

美光並未在公司聲明中透露為何調高財測，但美光執行長 Sanjay Mehrotra 在瑞信年度科技論壇中表示，上修財測是因為美光幾乎所有業務，包括行動、汽車、工業和 PC 的銷售都很強勁，「我們在數量以及定價方面，都看到優於先前預期的強勁表現。」

2021 年 DRAM 銷售展望

Mehrotra 表示，2021 年的 DRAM 銷售將有良好表現，但另一方面，美光可能需要妥善控管快閃記憶體供應，2021 年可能有供過於求的風險。

Mehrotra 說：「我認為在 2021 一整年，由於全球經濟將走出疫情並成長，對更多記憶體和儲存的需求也會持續增強。我相信，只要等到疫情過後，2021 年企業界的情況也會開始好轉。」

科技網站 Blocks and Files 報導，美光把對華為的生產轉移到其他顧客的速度，可能比原先預期更快。

分析師調高目標價

富國銀行分析師 Aaron Rakers 將美光目標價從 65 美元提高到 75 美元，投資建議評等保持在「加碼」，理由是美光的 DRAM 銷售可望比預期強勁。

瑞銀分析師 Timothy Arcuri 將美光目標價從 61 美元提高到 78 美元，主因美光的 DRAM 技術改善，將提升利潤。

Arcuri 並預期，中國 OEM 廠商需求暢旺，將使 DRAM 市場將供給將趨於緊縮。