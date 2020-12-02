郭明錤：兩大動能推升 晶電最快明年首季轉盈

天風國際證券分析師郭明錤今 (2) 日發布最新報告指出，納微半導體 (Navitas) 明年可望取得蘋果與所有 Android 品牌快充 IC 訂單，而台積電產能有限，可能將其氮化鎵 (GaN) epi wafer 訂單外包給晶電 (2448-TW)，另一方面，郭明錤也大幅調升明年蘋果 Mini LED 裝置出貨量，估至 1000-1200 萬部，晶電將成最大受惠者，最快明年首季將轉盈。

郭明錤預期，納微半導體 (Navitas) 明年可望取得蘋果與所有 Android 品牌的快充 IC 訂單，且蘋果將在明年推出 2 或 3 款新充電器，而台積電 (2330-TW) 為其關鍵供應商，但台積電 Epi wafer 產能有限，預測台積電會將納微半導體的氮化鎵 (GaN)epi wafer 訂單，外包給晶電。

郭明錤預估，晶電將從明年第一季起開始出貨氮化鎵 (GaN)epi wafer 訂單，並將對營收與 EPS 帶來顯著貢獻，晶電明年半導體事業成長可望優於市場預期。

在 Mini LED 方面，郭明錤先前曾出具報告預測，由於三安光電 Mini LED 出貨時程優預期，晶電明年 Mini LED 營收貢獻可能低於市場共識，不過，據其最新調查指出，三安光電良率改善低於預期，晶電明年在蘋果 Mini LED 應用仍可望擁有 9 成以上市占率。

郭明錤並看好，由於未來 2 年內成本改善優於預期，加上 MacBook 採用 Mini LED 面板滲透率提升，並可能成為未來 Mini LED 面板出貨的主要動能，預期明年蘋果 Mini LED 裝置出貨量將達到 1000-1200 萬部，2022 年上看 2500-2800 萬部，較先前預估值分別大幅調升 350% 與 450%。

郭明錤指出，晶電為蘋果 Mini LED 應用最大受惠者，在 Mini LED 產能利用率顯著改善下，估晶電最快將在明年第一季末開始獲利。