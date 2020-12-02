〈新揚科私有化〉日商大股東將以每股36元公開收購剩餘股權 股票將下櫃

日本有澤製作所持股新揚科 (3144-TW) 52.3% 股權，今日正式發出公開收購通知，將以每股 36 元收購新揚科流通在外剩餘 47.7% 股權，如此一日商收購案完成，新揚科股票將下櫃，以今日收盤價 34 元計算，等於溢價 5.88%。

日本有澤製作所將每股 36 元完全收購新揚科的 47.7% 股權計算，最高投入金額將達 17.28 億元，收購 17.7% 股權的最低收購量，此收購案即告成就，收購案將在 12 月 8 日起至明年 1 月 26 日止接受應賣。

新揚科今天也發布重大訊息指出，公司今天已接獲來自有澤製作所的的股權公開通知，將在 15 天內召開董事會依審議委員會審查結果，對股東提供建議。

日本有澤製作所先前就投資台灣 FCCL 廠，包含台虹 (8039-TW) 20% 股權，及新揚科 47.7% 股權，日本有澤製作所在新揚科並擁有 4 席董事，總經理吳介宏也是日本有澤製作所的董事法人代表。

新揚科目前股本為 10.06 億元，2020 年前三季財報營收 21.44 億元，毛利率為 16.48%，稅後純益 1.61 億元，每股 1.6 元。

依外電報導，日本有澤製作所預估，今後 5 年將再投資新揚科 20-30 億日圓，期望藉由增產，因應來自中國、台灣智慧手機廠持續擴大的需求。