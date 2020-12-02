勞動基金官員涉弊揭密 遊走在券商、投信高檔餐宴中的魔鬼交易

勞動基金日前爆出弊案，《今周刊》報導指出，檢方調查，今年 7 月間，一場高檔餐宴上，寶佳資產投資主管邱裕元疑似請託勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文，拉抬特定股票，全案朝行賄、操縱股價方向偵辦，案情不排除有升高趨勢。

根據《今周刊》報導，游迺文與邱裕元在這場餐敘絕不是恰巧碰上，因為該宴席就是由寶佳主動設宴，當天餐費共計 6 萬元，也由邱裕元買單，在座的除了游迺文，還有復華投信主管也在場。

游迺文 2012 年剛擔任該職務不久，當時有一家大型金控爆發經營權問題，因為勞動基金的手上握有不少這家金控的股權，於是主事者透過關係，請游迺文務必幫忙，支持公司。當時還略顯青澀、沒有太多江湖經歷的游迺文，據稱已直接開口表示，「大家素昧平生，要幫忙可以，但我想去特種場所見識一番」。

《今周刊》報導，今年 7 月，邱裕元與游迺文共同餐敘的餐會，儘管與會的復華投信回覆，復華員工中，七月沒有和游先生吃飯。但根據《自由時報》報導，當天吃飯時大談的，是要拜託勞動基金幫忙拉抬某幾檔金融和綠電相關股票。

巧合的是，就在這個時間，寶佳資產確實從市場上拋售一檔綠電股票，正是永冠 - KY (1589-TW)，短短一個半月不到的時間，寶佳對永冠持股就從 18.14% 降到 11.63%，

令人懷疑的是，寶佳短時間釋出這麼大的賣壓，永冠股價居然不跌反漲，這代表有一股更強的力道在承接，有待廉檢進一步追查。此外，寶佳這次出脫永冠股票，卻罕見地在今年 9 月後，又反賣為買，買回價格還遠高於賣出股價，更加啟人疑竇。

這次，勞動部在 9 月 16 日收到內部檢舉函，據了解，內容直指「游迺文指示勞動基金委外操作機構對特定股票下單」，廉政署檢察官 11 月 26 日立刻發動搜索，並透過解讀游迺文的手機，循線拉出與國內近幾年最大投資公司「寶佳集團」，與勞動基金之間剪不斷的複雜關係，案情立刻急遽升高。