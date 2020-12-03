盤前財經大事搶先讀2020年12月03日

今日操盤前瞻

中國 11 月財新服務業 PMI

美國上周首度申領失業金人數

法說會：嘉泥、台航、至上

除權息：立隆電、旭品

中概股盤後嚇跌！美眾院正式通過中企監督法案

美國眾議院週三 (2 日) 投票通過《外國公司控股責任法案》，受此消息影響，中概股盤後走跌，新能源股重挫。閱讀全文...

郭明錤：蘋果明年 MacBook Pro 將採全新設計、2022 年 MacBook Air 搭載 Mini LED 和自家晶片

科技網站《MacRumors》引述知名蘋果分析師郭明錤報告指出，蘋果 (AAPL-US) 計劃在 2021 年發布兩款全新外型設計的 MacBook Pro，接著在 2022 年發布新款 MacBook Air，搭載 Mini LED 面板和蘋果自製的 Apple Silicon 晶片。閱讀全文...

半導體漲風吹向上游 台 MCU 廠證實 Q4 起漲價 幅度逾 1 成

繼晶圓代工、封測端、記憶體傳出調漲價格，半導體漲風吹向最上游 IC 設計，台 MCU 業者松翰 (5471-TW)、盛群 (6202-TW) 與凌通 (4952-TW) 皆證實，第四季起調整部分產品價格，更有業者直言，漲幅達 1 成以上，反映現今需求強勁與成本上揚。閱讀全文...

記憶體報佳音 美光上調財測 看旺明年 DRAM 銷售 台廠營運飄香

記憶體晶片大廠美光周二 (1 日) 上修本季 (第 1 季) 財測，營收、EPS 和毛利率都高於先前所料，股價大漲登上 20 年新高。美光表示，2021 年 DRAM 銷售表現良好。閱讀全文...

疫情影響 6 家公股銀老董坦言今年年終會縮水

受疫情與降息影響。八大官股行庫今年獲利難逃縮水命運，員工年終獎金也受波及，除了台銀、土銀兩家國營行庫，其餘已經民營化的公股銀行今年年終全都縮水，過去達成年度預算數的 4.6 個月基本盤恐怕很吃力。閱讀全文...

楊金龍：出口優預期 今年經濟成長估值確定調升 台可能被列入美匯率操縱國

中央銀行將於 12 月 17 日舉行第 4 季理監事會議，並公布最新經濟預測，央行總裁楊金龍昨 (2) 日表示，央行原先預估今年經濟成長率為 1.6%，但因台灣出口表現大幅優於預期，主計總處已調高估值至 2.54%，因此，央行確定會調升，應該會比 2.54% 還要高。閱讀全文...

友達評估 赴海外設廠投資

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪透露，貿易戰導致供應鏈持續轉變中，走到在地化的「短鏈」，未來顯示器以及車用產品後段模組產線，將評估配合下游客戶前往東南亞等第三地設廠。閱讀全文...

廣達伺服器明年續雙位數成長 幅度將再優於今年

廣達 (2382-TW) 旗下伺服器廠雲達昨 (2) 日與英特爾 (INTC-US) 舉辦 Q.synergy 年會，展望明年，總經理楊麒令表示，伺服器需求穩健，第 4 季訂單強勁，明年也樂觀，維持雙位數成長目標，預期在 5G 公網、企業專網領域商機發酵帶動下，成長幅度將再優於今年；廣達今年伺服器營收已有雙位數成長，顯見明年展望仍相當正向。閱讀全文...