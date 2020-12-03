【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1.FED 發表大多數地區經濟仍待刺激，且預計 FOMC 本月將提供新的資產購買計畫指引，激勵四大指數緩步走高，收盤漲幅介於 - 0.05%~+0.24% 之間，個股漲跌不一。其中，美光上漲超過 3.14% 表現最為亮眼，谷哥、NVIDIA、AMD 上漲超過 1%。台積電 ADR 下跌１.31 %、聯電 ADR 下跌 1.89%。

2. 周三台股早盤小高盤開出，在 2330 台積電、3481 群創、2409 友達、2308 台達電等權值股推升下，指數一路震盪走高，終場收在 13,989.14 點，再創歷史新高。

3.OTC 指數同步開高，盤中創歷史新高 180.3 點，最終收漲 1.16%。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周三台股跳空高開，指數震盪走高，收長下影線紅 K 棒，目前短天期均線呈現多頭排列。

(2)、量能：成交量 2,701.77 億元，呈現價量齊揚，後續仍價漲量增趨勢為宜。

(3)、技術指標：日 KD 指標再度黃金交叉向上。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 + 2.98 億元；外資 - 2.55 億元、投信 + 1.84 億元、自營商 + 3.69 億元。

5. 面板：12 月報價有望續漲，面板雙虎 2409 友達、3481 群創股價連續兩天爆量上揚，股價再創波段新鋼；小面板 6116 彩晶稼動率衝高，股價表現佳。

6.DRAM：美光調高本季獲利預估，股價大漲超過 4%，創 20 年來新高，激勵台灣相關 2408 南亞科站上 80 元大關、2344 華邦電強攻漲停；8299 群聯、3260 威剛、2337 旺宏漲勢凌厲。

7.LED：MinI LED 螢幕開始面市，磊晶片廠 2448 晶電緩步走高；3698 隆達出量走強、設備股 6706 惠特股價高檔震盪。

8. 矽晶圓：矽晶圓片吃緊，6488 環球晶、5483 中美晶、3532 台勝科中場開始量出走強，收盤上漲超過 1%。

9. 操作建議：短線可布局有新品發表的蘋果供應鏈 (5G 與高速傳輸)、聖誕節相關受惠股，另外在原物料方面可留意鋼鐵、塑化、航運。

10. 打炒房政院祭九措施：平抑房價，行政院終於要出手了！行政院會 3 日將拍板「健全房地產市場方案」，據悉，現階段定調杜絕炒房，短期採取金融及稅制工具，祭出九大措施包括加強稽查預售屋與紅單交易所得等，行政院會拍板後立即上路。

11. 宏捷科 11 月營收 58 個月來最強：8086 宏捷科 11 月營收 3.4 億元，年增 30.89％，創 58 個月來新高。宏捷科表示，下游客戶拉貨積極，產能維持滿載，隨手機市場復甦 5G PA 新動能加入，訂單能見度到明年第一季，營收將維持月月增，因 wafer 供應吃緊，第二期擴產或將提前啟動。建議個股拉回仍採偏多操作。

12. 輝達新顯卡夠力 微星技嘉樂：輝達（NVIDIA）最新 GeForce RTX 3060 Ti 系列顯卡正式上架開賣，台灣一線 AIC 合作廠備妥現貨應戰，看好輝達加大 RTX 30 系列 GPU 供貨量，台廠中，微星（2377）對於第四季到明年第一季的顯卡營運轉趨樂觀，上調出貨估值將從季減轉季增，技嘉（2376）亦修正顯卡出貨將有季持平到增長表現。

