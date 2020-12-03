警示美股即將回跌！華爾街最準分析師：修正讓我更願意進場

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席美股策略分析師 Michael Wilson 週二 (2 日) 接受採訪時表示，殖利率持續走高可能推升市場不安情緒，但投資人卻忽視這層風險，目前美股已經超買並且面臨修正風險，屆時任何修正都可能是新一波買點。

被財經部落格《Zero Hedge》評為「華爾街最準分析師」的 Wilson 週三接受彭博社採訪表示 ：「美股被超買了，市場可能有點被高估。市場面臨的風險是，10 年期美債殖利率終將追上來，作為長期資產的股市、尤其是美股，估值將被重置。」

Wilson 進一步表示，若美股出現修正，屆時股票的任何拋售都可能是買點，Wilson 說：「過去幾週以來股市有點泡沫，我樂見任何修正，這會使我願意投入更多資金到股市中。」

由於新一輪紓困案協商打破半年來的僵持，以及疫苗研發報捷，本周美債殖利率大幅上升；此外，標普 500 指數 11 月的漲幅也創下歷史新高，已達到 2000 年網路泡沫時的水準。令一些投資人擔憂的是，隨著債券折現率持續上升，可能最終會使目前高估值的股市進入調整。

Wilson 上週也在最新的「Sunday Start」報告提到股市修正，Wilson 認為美股「短空長多」，預估標普 500 指數年底前將下修 10% ，但將 2021 年底目標價調升至 3900 點，並看好周期股、價值股和小盤股，認為明年金融、原材料、工業等類股有望成為美股領頭羊。

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