牧德11月營收1.87億元年增近4成 明年業績展望佳

AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 業績由今年低點緩步回升，牧德今 (3) 日公布 11 月營收 1.87 億元，月增 1.59%，年增 38.88%，累計前 11 月營收 22.13 億元，年減 7.78%。牧德認為，2021 年新產品將成推升營收的主力，除匯兌仍不可預期，本業而言，在載板、硬板、軟板等銷售挹注下，可望進一步帶動營收及毛利率優化，全年營收審慎樂觀。

牧德表示，受惠 5G 與手機品牌對 HDI 與軟板需求擴展，可望持續維持營運動能，加上近年產品線延伸，鎖定載板高端檢測設備，隨著客戶驗證結果逐步開出，今年第四季將逐步加溫。

牧德 2021 年除現有市場需求回溫外，有三大成長動能，其一是在 TPCA Show 公佈的 AOI Based 電測機，將是成長動能之一；第二是半導體檢測進入 2D/3D ，對明年營收也有不少助益，最後是 Smart Camera 產品也將進入市場收割期，展望 2021 年，可預期新產品將帶動營收成長 。

牧德前三季營收 18.41 億元，年減 12%、毛利率 64.4%，年減 1.8 個百分點、營益率 37.6%，年減 7.9 個百分點、稅後純益 5.22 億元，年減 32.1%，每股純益 11.94 元。