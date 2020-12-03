【永豐期貨】台股震盪紅翻黑 萬四關卡得而復失

期貨走勢

台指期週四上漲 27 點至 13982 點。價差方面，台指期轉為正價差 4.91 點，電子期轉為正價差 0.17 點，金融期轉為正價差 1.82 點。現貨部分，三大法人賣超 76.98 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1024 口至 6214 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 522 口至 10258 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1525 口至 - 6530 口。

週三美國 公布 11 月新增 ADP 就業為 30.7 萬人，遠低於市場預期，然市場對新一輪刺激法案保持樂觀，標普及費半指數連續兩個交易日寫下歷史新高，道瓊上漲 0.2%，標普 500 上漲 0.2%，那斯達克下跌 0.05%，費半指數上漲 0.24%。台股今天盤中一度大漲最高來到 14049.58 點，再創歷史新高，但午盤後追價意願不足，獲利了結賣壓湧現，指數紅翻黑，終場小跌，加權指數收 13977.09 點，萬四關卡得而復失。權值股來看，台積電今天多於盤下震盪，終場下跌 0.4%，收 497 元，大立光上漲 0.89%，收 3405 元，值得留意的是表現強勢的聯電，一度大漲至 44.95 元，終場收斂漲幅，收 43.3 元。台股今天一度站上萬四關卡，創歷史新高，中長期類股輪動的多頭趨勢未變，短期外資的態度是觀察重點，將牽動大盤走勢，疫苗的好消息及紓困方案的進展，不確定因素大幅降低，疫情已對股市影響變小，惟須留意是否有高檔獲利了結的賣壓。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 14000 點，賣權未平倉最大量集中在 13500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.15 降至 1.14。VIX 指數下跌 1.2 至 17.67。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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