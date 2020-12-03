啟動超級週期 這四大產業掀起大浪

台股再度改寫歷史新高到 14050，萬寶投顧分析師王榮旭表示，指數能創高就是多頭，大趨勢沒變之下，重點在於選股，多頭的特徵是輪漲。聯電 (2303-TW) 下半年才補漲，今年累計漲幅就達 1.5 倍，超車台積電的漲幅，可見不是先漲就先贏。

前期專欄分析，今年沒怎麼漲到的南亞科 (2408-TW) 與華邦電 (2344-TW)，截至周一 (11/30) 為止，累計今年以來分別是負報酬 13% 與 6%，我判斷，將因記憶體明年市況好轉而補漲。果真短短三個交易日，兩者分別大漲 16%、18%，市場為之驚艷。

而記憶體體的超級週期循環，可能才剛要開始。DRAM 兩大需求－伺服器及手機，前者經過第三、四季庫存調整之後，明年第一季將重新拉貨；而手機也逐步回溫，這兩者就佔了 DRAM 市場七成以上的需求，明年整體 DRAM 的需求，將超過供給的成長。

最近已經有模組廠醞釀調漲 DRAM 模組價格，股價必然領先反應，明年第一季價格可望調漲，美光已經調高最近一季財測，股價也在近 1 個月大漲了四成；同期，海力士也大漲 44%，各創下近 20 年新高。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，這次記憶體超級週期循環，可能更甚 2017 年到 2018 年。除了記憶體製造廠受惠漲價之外，手中有大量低價庫存的模組廠及通通路商，身價也水漲船高。

2021 年超級循環還有面板、被動元件及矽晶圓。面板從今年 6 月開始漲價，友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 第三季由虧轉盈，單季 EPS 分別為 0.3 元及 0.16 元，第四季面板漲勢不減，尤其中小尺寸面板價格漲幅最猛，中小尺寸產品比較高的群創、彩晶 (6116-TW) 受惠。

其中，彩晶為華新集團旗下子公司，搭上年底集團作帳行情，同集團被動元件廠華新科 (2492-TW)、信昌電 (6173-TW)、佳邦 (6284-TW) 也搭上產品缺貨漲價題材。

低溫共燒陶瓷 (LTCC) 產品供不應求，國內兩大 LTCC 廠華新科與奇力新 (2456-TW) 受惠程度最大。明年 5G 手機出貨量估達 5 億支，比今年大幅成長。5G 時代的 LTCC 用量比 4G 時代高出 4 成，不排除 LTCC 明年會漲價，估計華新科 EPS 明年為 18~20 元，本益比目前約 10~12 倍；被動元件龍頭廠國巨 (2327) 明年 EPS 估 32~36 元，本益比 12~14 倍，隨著國巨股價逼近 500 元大關，華新科的比價空間拉大。

兩年前，與被動元件同樣受惠超級週期循環的矽晶圓龍頭環球晶 (6488-TW)，股價已領先改寫新高到 674 元，當時被動元件廠國巨，股價衝到 1300 元，如今被動元件漲勢相對落後於矽晶圓，是否被動元件也可望跟上，四大產業的超級週期循環，萬萬不可小看。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，矽晶圓在龍頭股環球晶大漲的比價空間拉大之下，值得留意的是中小尺寸矽晶圓廠合晶 (6182-TW) 與漢磊 (3707-TW)，剛開始展開補漲，另外，傳出中國 LED 照明晶片漲價 10~20%，而明年 Mini LED 商機也即將爆發之下，許久未動的 LED 也值得追蹤，受限篇幅的關係，還有更多的潛力股分析，將在 LINE 粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

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