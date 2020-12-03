三大應用佳 信邦11月營收21億元 再寫單月新高

連接器及線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (3) 日公告 11 月營收，在汽車、綠能、通訊及電子周邊應用帶動下，達 21 億元，月增 4.8%、年增 53%，累計前 11 月營收 198.83 億元，年增 18%，雙雙改寫新高。

信邦第四季雖然進入淡季，但在電動車及傳統汽車需求持續、風電設備客戶因疫情遞延需求回補、太陽能微逆變器客戶需求增加、手機新機及其配件需求持續等因素帶動下，單月營收繳出淡季不淡的表現。

信邦表示，11 月汽車產業應用月增 2.5%、綠能及節能產業月增 26.8%、通訊及電子週邊產業月增 0.6%。

信邦五大產業應用年增幅表現，醫療及健康照護成長 1.8%、汽車成長 69.1%、綠能及節能成長 124%、工業應用產業 11.1%、通訊及電子週邊 50.6%。

信邦累計前 11 月，醫療及健康照護成長 19.5%、汽車成長 12.9%、綠能及節能成長 30.9%、工業應用成長 9.7%、通訊及電子週邊產業成長 14.6%。

從營收占比來看，綠能及節能 30.19%；通訊及電子週邊產業佔合併營收 26.32%；工業應用產業佔 25.96%；醫療及健康照護產業佔 9.36%；汽車產業佔 8.17%；產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收 75.42%；連接器及零組件銷售佔 24.58%。