精測11月營收3.38億元 16個月來首次年減

測試介面廠精測 (6510-TW) 今 (3) 日公布 11 月營收 3.38 億元，月減 10.2%，年減 1.6%，累計前 11 月營收 38.74 億元，年增 25.9%；由於客戶拉貨力道放緩，精測 11 月營收出現 16 個月以來首見較同期衰退。

精測指出，隨著 5G 手機滲透率提高，相關晶片探針卡 (Probe Card) 需求提升，量產效益也逐步顯現，也是公司在第四季淡季及美中貿易戰衝擊下，營收仍維持與去年同期相近的原因，同時，也顯示 5G 晶片市場板塊已開始挪移。



據國際研調機構 IHS Markit 最新預測，因受新冠肺炎 (COVID-19) 影響，今年全球經濟成長率 -4.2％，但從近期疫苗陸續獲得核准的趨勢觀察，2021 年將可迎來反彈成長的契機。



展望未來，精測因應半導體發展，在 5G、AI 趨勢中，透過全應用探針卡產品，以及新客戶服務模式，將取得全球晶圓測試服務的機會，並藉此創造新的營運成長動力。



精測為滿足全球客戶需求，本月份起擴大徵才活動，名額估達 150 人，舉凡與營運相關市場，如業務、研發、工程等工作，均有需求。