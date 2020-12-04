美金融監管小組警告：潛在破產潮恐衝擊小型銀行

美國金融穩定監督委員會 (FSOC) 週四 (3 日) 發布報告警示，在新冠肺炎的衝擊下，有關當局應該對短期融資市場的保持警惕，此外，潛在的破產潮和美國商業房地產市場的崩潰，恐對較小型銀行帶來沉重壓力。

FSOC 表示，目前市場風險還包含創歷史紀錄的公司債水位，包括自 3 月以來遭評級機構降級的非金融債務已經接近 2 兆美元。破產申請案件也持續增加，為法院系統帶來壓力，使其重組債務更困難，並迫使更多企業遭到清算。

另外，專家於報告中警告，包含貨幣市場基金在內的短期融資市場正存在「潛在重大的結構性漏洞」，例如 3 月疫情爆發期間短期融資市場曾出現流動性問題，迫使政府出手干預。

報告表示，大型銀行相對有能力度過新冠肺炎疫情，主因在於過去十年來，銀行累積了大量資本與流動性而得以緩衝。

不過，FSOC 仍建議美國政府應確保大型機構能維持足夠的資本和流動性，以免金融體系動盪。

FSOC 由多位美國主要金融監管機構負責人所組成，為美國財政部管轄，FSOC 理事會將於明年一月由總統當選人拜登 (Joe Biden) 籌組的新政府管理，預料拜登政府可能會在安全和穩健性問題更謹慎，採取強硬的立場。