資金瘋狗浪席捲股匯 台股漲155點收14132點再創新高 周線連5紅

資金瘋狗浪席捲台北股匯市，新台幣今 (4) 日早盤強升至 28.3 字頭，台股也在晶圓雙雄帶動下，站穩萬四大關，盤面上百花齊放，挾漲價利多題材的半導體、雙 D 族群續獲資金青睞，指數最高衝上 14149 點，續創歷史新高，終場上漲 155.35 點，收在 14132.44 點，成交值放大至 2869.66 億元，周線也寫下連 5 紅紀錄，累計本周上漲 265.35 點。

台股今天開平走高，權王台積電股價回神，上漲 1.2%，一舉攻上 500 元大關締新猷，市值也攀升至 13 兆元之上；聯電 ADR 週四收盤大漲逾 6%，今日仍獲買盤積極湧入，強勢亮燈漲停，衝上 47.6 元，市值超車台塑。

觀察其他主要權值股表現，台達電近期受惠電動車、5G、生技等利多題材激勵，股價一路飆漲，今日再勁揚逾 4%；鴻海、日月光投控、廣達、南亞、富邦金、國泰金等也都有 1% 以上的漲幅。

面板需求將延續至明年上半年，友達、群創、彩晶近期均釋出樂觀展望，目前產能近滿載，報價維持高檔，激勵股價連日爆量強彈，友達攻上 15.4 元漲停價位，群創同步噴出漲停，彩晶漲幅也超過 9%。

美光 (Micron) 桃園廠 3 日驚傳跳電，預計在幾天內恢復產能，但可能對市場造成一定影響，帶動記憶體族群今日股價齊揚，華邦電、鈺創股價亮燈漲停，南亞科、旺宏、威剛、創見、南茂及群聯漲勢也相當強勁。

新台幣兌美元今天在熱錢狂湧下，加上央行放手，早盤升逾 3 角，一口氣摜破 28.6、28.5、28.4 元三道關卡，最高來到 28.3 元，寫下 23 年半新高，為亞幣中最強勢，呈現股匯雙漲格局。