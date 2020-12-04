0056破紀錄28天填息 不到一個月爽賺5.38%入袋

國民 ETF 元大高股息 (0056-TW) 於 10 月 28 日進行除息交易，除息 1.6 元，今 (4) 日盤中最高漲到 26.69 元，花了 28 天順利填息，大舉超越 2014 年的 43 天填息紀錄，創下史上最快填息新猷，除息前買進參與除息的投資人爽爽賺 5.38% 入袋。

根據彭博資料統計，台灣加權股價指數過去五年平均殖利率為 4.07%，今年僅為 3.24%；0056 過去五年平均殖利率為 4.99%，今年為 5.4%，因此吸引資金一路追捧，就連盤中零股交易開放以來，0056 都是熱門排行榜的常客，在投資人積極湧入之下，成為今年可以創下史上最快速填息主因。

0056 迄今除息 11 次，歷年平均配息 1.19 元、平均配息率 4.66%、平均填息天數 126 天，其中，2014 年僅 43 天便順利填息達陣，2019 年也於同年順利填息、花費天數 69 天，但今年開快車，僅花 28 天不到一個月就完成填息。

根據最新統計，0056 基金規模逾 716 億元，受益人達 36 萬人，都創下該檔 ETF 歷年最高，今天完成填息，等於從除息前參與除息的投資人不到一個月爽爽賺 5.38% 入袋。