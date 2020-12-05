遠航張綱維27億元壞帳 台企銀已轉銷半數呆帳

台企銀 (283-TW) 昨 (4) 日舉行線上法說，外界關注銀行資產品質，總經理張志堅表示，銀行 10 月增加 27 億元的鉅額壞帳，超過半數約 17.23 億元轉銷呆帳，強調 11 月起逾放比將逐漸下降，呆帳覆蓋率也會逐步回升。

台企銀 11 月 4 日發布重訊公告，10 月逾放金額大幅增加 27.55 億元，導致銀行逾放比大幅攀升。據了解，台企銀單月逾放金額暴增主要與遠航前董座張綱維名下的遠向建設有關。

張志堅今天在法說會中說明，該筆授信案截至 11 月底授信餘額還有 32.75 億元，其中有 17.23 億元已轉銷呆帳，剩下的 15.52 億元也會採取保全程序確保債權。

根據台企銀自結的財務數據，截至第 3 季底止，逾放比攀升至 0.32%，較前一季增加 10 個基本點；備抵呆帳覆蓋率則從第 2 季的 367% 降至 321%，法人關切，銀行的逾放比大增、覆蓋率下滑是否與承做紓困貸款有關？

台企銀主管對此表示，紓困貸款承作筆數雖多，但每筆授信金額都不高，而即便就算出現逾放，多數授信案也還有信保擔保，不至於影響銀行資產品質。

根據台企銀內部統計，截至 9 月底止個人紓困貸款共核 1936 件、撥貸金額 128 億元；企業紓困貸款共 9600 件、核貸金額共 916 億元，其中 3 月到 9 月期間，舊貸款核准展延共 739 億元，僅一件出現逾放壞帳。