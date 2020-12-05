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〈紐約匯市〉脫歐談判突然喊卡！英鎊下挫 美元一蹶不振周跌1.3%

鉅亨網編譯余曉惠
脫歐談判突然喊卡 英鎊下挫 美元一蹶不振周跌1.3% (圖:AFP)
脫歐談判突然喊卡 英鎊下挫 美元一蹶不振周跌1.3% (圖:AFP)
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美國 11 月新增非農就業人口只有市場預期的一半，大幅提高美國推出進一步財政刺激的可能性，美元周五 (4 日) 仍深陷兩年半低谷。英鎊從兩年半高點回跌，英歐貿易談判進入最後攤牌階段，但紐約尾盤時段雙方代表突然宣布暫停，歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 將於周六 (5 日) 下午致電英國首相強生商議。

DXY 美元指數紐約尾盤收復失地，報 90.64；稍早一度跌至 90.471，是兩年半來最低。

過去一周以來，美元指數下跌 1.3%，是 11 月初至今單周最大跌幅。

美國勞工部周五公布，11 月非農就業人數僅增 24.5 萬人，增幅遠低於 10 月的 61 萬人，且是 5 月就業市場復甦以來最差表現。

雖然就業報告疲軟，但劍橋全球支付市場策略師 Don Curren 說：「驅動匯市的力量仍將是主導最近行情的兩大題材：期待美國國會推出新一輪刺激，以及 COVID-19 疫苗的研發進展。」

美國眾議院議長佩洛西周五表示，紓困談判正在蓄積動能，跨黨派提案將作為協商的基礎。

美元疲軟之際，主要貨幣中以歐元表現最亮麗，本周升破 1.2 美元整數關卡。

英歐談判突然喊卡

英歐貿易協商暫停，導致英鎊在紐約尾盤時段回貶，兌美元貶 0.1% 至 1.3434 美元，稍早盤中一度升抵 1.2177 美元，為 2018 年 5 月來最強。英鎊歐元也走軟，報 90.35 便士。

英國和歐盟的脫歐談判代表周五宣布磋商暫停，雙方無法消弭歧見，歐盟執委會主席馮德萊恩將於周六 (5 日) 下午致電英國首相強生對談。

歐盟代表 Michael Barnier 和英國代表 David Frost 透過聯合聲明說：「雙方在公平的競爭環境、管理和漁業方面嚴重分歧，彼此都認為未達成協議的條件。」

英國 12 月 31 日脫離歐盟的期限剩下不到四周，英歐貿易協商進入最後攤牌時刻，但協議談判一直反反覆覆。投資人原本希望本周會有結果出爐，如今已把英歐達成貿易期限的希望放在 12 月 10-11 日的歐盟虛擬高峰會上。

截至周六 (5 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

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