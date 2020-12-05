聯茂11月營收回升到20.27億元 月增3.09%

銅箔基板 (CCL) 廠聯茂 (6213-TW) 今 (5) 日公布 11 月營收，因工作天數增加回升到 20.27 億元，月增 3.09%，年增 0.45%，累計 2020 年前 11 月營收為 233.01 億元，年增 7.01%。

聯茂今年營收預估將突破 2019 年的 237.91 億元，再度改寫年度營收新高紀錄。

聯茂 2020 年前三季營收為 193.1 億元，毛利率 19.67%，年減 0.11 個百分點，稅後純益為 18.88 億元，年增 4.96%，每股純益為 5.84 元。

聯茂因應長期 5G 通訊建設需求、積極擴產，旗下大陸江西二期產能預定 2021 年第一季開始逐步開出，最大月產能可新增 60 萬張，目標明年上半年全數開出。

聯茂目前廠區橫跨兩岸，包含台灣新埔，大陸無錫、東莞、黃江、江西，以及生產軟性銅箔基板的廣州廠產能。聯茂本身因應 5G 長期建設發展，積極擴充產能。

聯茂中國江西廠第一期的第一階段產能在 2019 年第四季開出，開出後已貢獻業績，並在今年第 2 季陸續再開出 30 萬張，合計第一期總產能為新增基板 60 萬張，以及膠片 450 萬米。