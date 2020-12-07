傳福斯中國廠缺晶片恐停產 官方澄清交車不影響

全球晶片供應不足的影響開始擴散到汽車產業，市場傳出上汽大眾已經從 12 月 4 日開始停產，而一汽大眾則是進入到 12 月份就進入停產狀態。對此市場傳言，福斯中國表示，雖然晶片供應是有受到影響，但情況並沒有傳聞中的嚴重，目前正在尋求解決辦法。

另一方面，一汽大眾和上汽大眾均出面回應稱，目前企業旗下汽車生產仍在正常運作，沒有受到影響。

即便根據福斯方面的回應，中國廠未出現停產的情況，但今年受到新冠肺炎疫情影響，全球晶片供應量緊俏是不爭的事實。

福斯中國指稱，疫情所帶來的不確定性，是有影響到特定汽車晶片的供應。而中國經濟出現全面性的復甦推動需求增長，使得這個供需缺口更為嚴重，導致部份汽車生產面臨中斷的風險。目前整個中國汽車業都面臨同樣的問題。

不過，目前相關車輛的交車進度沒有受到影響，福斯集團（中國）已經和總部、相關供應商進行協調作業，正積極採取因應措施。

(圖片: AFP)

汽車晶片供應緊俏已使得相關晶片報價上漲。全球十大半導體晶片供應商之一的日本瑞薩電子將從明年 1 月起調漲產品價格。而恩智浦也傳出將漲價，以應對原料成本的成長及晶片嚴重短缺的情況。

之前 Automotive News 報導指出，福斯、Continental 和 Bosch 近期已提出警告稱，汽車生產所需的汽車晶片，特別是核心零件 ECU 和 ESP，恐將受到疫情影響導致供應不足。

