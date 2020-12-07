【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美國 11 月新增非農就業報 24.5 萬人，預期 44 萬人，隨著非農就業數據遠低於預期，市場預期將迫使國會更快速地推出新一輪紓困措施，美債殖利率攀升，上週五美股上漲，漲幅介於 0.70 至 2.83％，美股四大指數短期高檔盤堅。APPLE 下跌 0.56%，TESLA 上漲 0.95%，台積電 ADR 上漲 4.25%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為 13,600 點至 13,700 點，壓力為 14,200 點至 14,300 點。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 175 點附近，壓力為 185 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並續創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為第三季財報優、11 月營收靓、2021 年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫。

5. 年終旺季買氣旺，美國黑色星期五及中國雙十一銷售理想，加上整體供應鏈庫存健康，推升 12 月面板價格續漲，WitsView 預估，電視面板全尺寸仍有 5～7 美元的漲幅，IT 面板平均也上漲 1 美元。第四季面板價格漲幅高達 20％，法人預估面板雙虎本季毛利率將拉升到 15％以上，單季獲利可望倍增。

6. 由於 5G 晶片支援多頻段特性，測試製程複雜且測試時間較 4G 手機增加 3～5 倍，WiFi 6 晶片測試時間同樣較上代 WiFi 5 拉長 2～3 倍，至於搭配的射頻元件、電源管理 IC、功率放大器（PA）數量大增數倍，包括京元電（2449）、欣銓（3264）、台星科（3265）、矽格（6257）等測試廠訂單接不完，訂單能見度已看到明年第二季。

7. 受惠 5G 手機滲透率拉升，以及 WiFi 應用日趨普及，射頻前端關鍵元件低溫共燒陶瓷（LTCC）目前供需缺口持續擴大。供應鏈透露，華新科（2492）交付經銷商 LTCC 產品最新報價調升三成，經銷商現貨市場更大漲五成，是目前漲幅相對大的電子關鍵零組件。

8. 高通搶攻明年 5G 手機爆發商機火力全開，繼日前領先推出明年度 5G 旗艦晶片「驍龍 888」，初期便獲得 14 家品牌客戶採用之後，業界傳出，高通明年中階、入門款 5G 晶片也呼之欲出，要以全系列產品搶市，尤其將主力鎖定大陸市場，同時以「相當有競爭力」的報價爭奪訂單，大搶聯發科（2454）地盤。

